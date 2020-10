Josiane Comeau couronnée à La Voix!

Josiane Comeau a remporté la grande finale de La Voix dimanche soir. Lumineuse, la jeune Acadienne qui une fois de plus a ébloui les juges a été la favorite du public, dépassant ainsi largement les trois autres finalistes, avec 59% des votes.

L’émotion était au rendez-vous lorsque la gagnante a été annoncée. Triomphante, Josiane Comeau qui était en larmes rayonnait.

«Tout le monde te donne le plus gros câlin virtuel de l’histoire», a déclaré l’animateur Charles Lafortune.

«C’est fou. Je trouve que tout le monde mérite de gagner. Je suis tellement contente d’avoir pu vivre ça. Je vous aime tellement et merci à tout le monde. Je ne peux pas croire que c’est la fin. Merci à tout le monde d’avoir voté.»

«Tu es devenue vraiment une étoile filante et ça va continuer de monter», lui a dit sa coach Coeur de pirate.

Pour la finale de la compétition, l’artiste vêtue de noir étincelant a revisité Lonely de Noah Cyrus dans une version très touchante. Si elle a choisi cette chanson, c’est qu’elle porte un message important, estime la chanteuse. Elle espère ainsi aider les gens à se sentir un peu moins seuls.

«Lonely est une chanson qui a vraiment un message puissant…», a mentionné Josiane Comeau.

À la suite de sa prestation, Coeur de Pirate a dit être très fière de sa candidate. Le coach Pierre Lapointe a affirmé qu’il a été fasciné par sa capacité de s’abandonner et de vivre la chanson.

Tout au long de cette 8e et ultime saison de La Voix, la chanteuse de 19 ans de Dieppe a conquis le public et les juges.

Comme à la demi-finale, on a eu droit à une finale hors-norme avec pour seul public les quatre coachs. Les familles et les proches des finalistes devaient regarder le spectacle à distance en raison de la pandémie. La famille de Josiane, dont le père Jacques Comeau qui en 2019 s’était rendu jusqu’en demi-finale était visiblement ému.

Josiane Comeau – Prise d’écran

Finale entièrement féminine

Point culminant de cette plus longue saison de l’histoire de La Voix, cette finale entièrement féminine (une première dans l’histoire de La Voix) a mis en scène de nombreux invités qui sont venus chanter avec les coachs et les candidats, dont Half Moon Run, Paul Piché, 2Frères, Tyler Shaw, Ariane Moffatt et Mike Clay du collectif SOMM, Geneviève Jodoin et Ludovick Bourgeois. Dans un numéro d’ouverture éclatant, chaque finaliste a chanté en duo avec son coach. La finale a opposé aussi Suzie Villeneuve, Michaela Cahill et Flora Stein.

En 2019, lors des auditions à l’aveugle de La Voix 7 aucun fauteuil ne s’était retourné pour Josiane Comeau. Une année plus tard, la jeune chanteuse est revenue sur le plateau de la téléréalité pour tenter à nouveau sa chance. Cette fois, ce fut la bonne pour l’artiste qui a donné une belle leçon de persévérance. Depuis le début de l’aventure, la chanteuse qui a beaucoup de talent a démontré qu’elle peut chanter dans divers styles musicaux.

Dans l’histoire de La Voix, trois autres artistes de l’Acadie se sont rendus en finale: Travis Cormier, Frank Williams et Rosa Laricchiuta, mais aucun d’entre eux n’a réussi à décrocher la victoire. Josiane Comeau est devenue ainsi la première Acadienne à être couronnée et probablement la seule puisque le concours diffusé sur les ondes de TVA en était à sa dernière émission dimanche.