Porté disparu après avoir fait du pouce de Moncton à Rogersville

La GRC à Richibucto demande l’aide du public pour retrouver un homme de 30 ans.

Kevin Thibodeau est de Moncton, mais il a été vu dans la région de Rogersville le 14 octobre. On croit qu’il a fait de l’autostop de Moncton à Rogersville, et qu’il avait l’intention de se rendre à Bathurst avec des amis le lendemain. Sa disparition a été signalée à la police le 17 octobre.

Les policiers ont suivi plusieurs pistes pour tenter de le retrouver mais sans succès. Sa famille et les policiers se soucient de son bien-être.

Kevin Thibodeau mesure environ 5 pi 1 po (155 centimètres) et pèse environ 120 livres (54 kilogrammes). Il est de carrure mince. Il a les cheveux bruns courts et les yeux noisette. Il porte habituellement un jean, un chandail à capuchon et une casquette.

On demande à toute personne qui sait où pourrait se trouver Kevin Thibodeau ou qui l’aurait vu depuis le 14 octobre de communiquer avec la GRC à Richibucto au 506-523-4611.