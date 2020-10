Église de Bas-Caraquet: sprint de financement pour asphalter le stationnement

Le comité de gestion de la paroisse Saint-Paul lance un sprint de financement pour trouver les 100 000$ nécessaires à l’asphaltage du stationnement de leur nouvelle église à Bas-Caraquet. L’objectif est ambitieux, mais le temps presse. Il faut au moins la moitié de cette somme en moins de deux semaines.

La coprésidente, Mirila Boucher, et son équipe ont dû se tourner sur un 10 cents, lundi. Elle a d’abord appris qu’il ne restait plus de sous du montant des assurances touchées à la suite de l’incendie du lieu de culte patrimonial et centenaire en 2018.

Mais elle a aussi su que la compagnie Landry Asphalte donnait jusqu’à la fin octobre pour effectuer le recouvrement du stationnement actuellement en gravier à l’entrée de l’édifice qui servira d’église et de salle multifonctionnelle.

La fin octobre, c’est dans moins de… deux semaines!

«Au départ, on savait que le montant de l’asphaltage ne serait pas compris dans le montant des assurances, mais on se disait qu’il allait peut-être rester des sous… On a fait évaluer les travaux et ça monte à 100 000$. L’entrepreneur nous indique également qu’il faut que ce soit fait cette semaine, sinon au plus tard la semaine prochaine. Donc, ça presse!», affirme-t-elle.

Le comité de gestion de la paroisse a donc lancé lundi une campagne express de vente de tuile d’asphalte à 100$ le morceau. Le but est d’amasser rapidement 50 000$. Le cas échéant, le Diocèse de Bathurst s’est engagé à prêter l’autre 50 000$.

«Une telle somme ne se trouve pas en claquant des doigts, admet Mme Boucher. Avec la COVID-19, on ne peut pas faire de porte-à-porte ni approcher les gens. Et là, on a besoin de 50 000$ dans un très court laps de temps… Les gens veulent que ce soit fait avant l’hiver. Sinon, ils vont entrer dans l’église avec leurs bottes pleines de gravier et ça va abîmer nos planchers neufs. Si nous ne pouvons pas avoir cette somme dans les prochains jours, nous n’aurons d’autre choix que de continuer notre campagne et attendre au printemps pour l’asphaltage. Mais ce n’est vraiment pas l’idéal.»

Les vitraux installés dans la nouvelle église de Bas-Caraquet. – Gracieuseté: Diocèse de Bathurst L’intérieur de la nouvelle église Saint-Paul de Bas-Caraquet. – Gracieuseté: Diocèse de Bathurst Les trois cloches – Maxime, Marie et Joseph – qui seront installées au clocher de la nouvelle église de Bas-Caraquet. – Gracieuseté: Diocèse de Bathurst

La nouvelle église Saint-Paul est en phase d’achèvement. La base de béton du clocher, haut de 62 pieds et qui sera illuminé, doit être coulée et doit sécher pendant un mois. Les trois cloches de bronze de haute qualité, fabriquées en France, par l’entreprise Bollé, en 1955, y seront ensuite installées. Elles ont pour nom Maxime (40 pouces de diamètre et 1450 livres), Marie (35 pouces de diamètre et 1000 livres) et Joseph (32 pouces de diamètre et 730 livres).

Les bancs et les vitraux ont aussi été récemment fixés à l’intérieur de la section de culte. L’inauguration des lieux est prévue vers le début de décembre.