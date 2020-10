Deux arrestations et plusieurs accusations pour un vol qualifié violent

Des accusations criminelles viennent d’être portées contre deux hommes du Nouveau-Brunswick en lien avec un vol qualifié survenu vendredi dernier à Pennfield, dans le sud-ouest de la province.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) rapporte que ce jour-là, vers 7h00, elle a été informée qu’un homme avait été victime d’une attaque et d’un vol à l’extérieur d’une résidence du chemin Mealey. L’homme, qui avait subi des blessures mineures, a été transporté à l’hôpital.

Peu après, la police a arrêté deux personnes, sans incident, et plus tard le jour même, la GRC a exécuté un mandat de perquisition dans la résidence où l’incident avait eu lieu. Une arme à feu et plusieurs types de munitions ont été saisis.

Le 16 octobre, Bronson Acquin-Mandisodza, 21 ans, et Blair Sheldon Harris, 37 ans, ont comparu en cour par téléphone; on a porté contre chacun un chef d’accusation d’agression armée.

Lundi dernier, ils ont comparu en cour provinciale à Saint-Jean où ils ont écopé de plusieurs autres chefs d’accusation, dont ceux de séquestration, de vol qualifié, de braquage d’une arme à feu et de voies de fait.

Les deux suspects demeurent en détention; ils comparaîtront de nouveau en cour ce jeudi.