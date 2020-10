Espèces en péril: l’inaction du Nouveau-Brunswick dénoncée

Un organisme de défense de l’environnement accuse la province de ne pas respecter sa propre loi sur les espèces en péril.

Dans un document publié plus tôt ce mois-ci, l’East Coast Environmental Law Association, une organisation à but non lucratif basée en Nouvelle-Écosse, pointe du doigt ce qu’elle estime être des manquements du gouvernement à ses obligations légales en matière de protection de la biodiversité

La loi sur les espèces en péril, votée en 2012, prévoit la création d’un comité indépendant d’experts chargé d’évaluer la situation biologique d’espèces en péril, de réviser la classification et de présenter des recommandations au ministre des Ressources naturelles. Jusqu’à cet été, cet engagement n’avait pas été respecté, ce comité n’ayant jamais existé.

Le texte mentionne également qu’un «registre public sera établi et mis à jour pour informer le public des principales décisions et de la situation relative à la protection des espèces». Ce registre a été créé, mais n’a pas été mis à jour depuis mai 2013.

Parmi les 39 espèces en voie de disparition se trouve notamment le bécasseau maubèche, la chauve-souris nordique, le courlis esquimau, l’éperlan arc-en-ciel, le papillon Monarque, la chauve-souris brune, le requin-taupe bleu ou le satyre fauve des Maritimes. D’autres ont disparu, comme le grand pingouin, le vison de mer, le morse de l’Atlantique ou la tourte voyageuse.

À cela s’ajoute une longue liste d’espèces considérées comme menacées ou préoccupantes.

L’équipe de East Coast Environmental Law observe que la majorité des espèces listées ne bénéficient pas d’un programme de rétablissement et que bon nombre d’entre elles n’ont pas subi une évaluation pour déterminer si leur rétablissement est faisable.

«Les processus conçus pour protéger bon nombre des espèces les plus en péril de la province ne sont pas suivis, et la transparence du gouvernement fait cruellement défaut. Le ministre des Ressources naturelles et du Développement énergétique n’a pas veillé à ce que les étapes les plus élémentaires d’évaluation, de gestion et de rétablissement des espèces en péril soient terminées pour toutes les espèces qui nécessitent de telles évaluations et de telles mesures», constate l’organisme.

La loi donne par exemple au ministre le pouvoir de désigner un habitat de survie ou un habitat de rétablissement. Jusqu’à présent, aucun règlement de la sorte n’a été mis en place.

«Nous demandons au gouvernement du Nouveau-Brunswick de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la loi, effectuer les évaluations et fournir les protections nécessaires pour faire face à la situation épouvantable des espèces en péril dans la province», interpellent les auteurs.

Un comité désormais en place

Contacté par l’Acadie Nouvelle, le ministère de l’Énergie et du Développement des ressources affirme «prendre au sérieux les questions touchant aux espèces à risque».

«Presque tous les jours, le personnel du ministère tient compte des exigences relatives aux espèces en péril lors de l’examen des demandes de permis de modification de cours d’eau et de terres humides, de propositions d’aménagement», réplique une porte-parole du gouvernement provincial, Barbara Day.

Elle précise qu’en juillet, la province a finalement nommé un comité sur le statut des espèces à risque, composé de six experts scientifiques indépendants et d’un détenteur de savoir autochtone.

«Ce comité donnera des avis sur l’état biologique des espèces dans cette province et sera appuyé par le personnel du ministère», écrit-elle.

Le Nouveau-Brunswick s’est engagé à doubler le pourcentage des aires protégées, qui atteindront 10% du territoire en 2020. Le détail des zones qui ne pourront être exploitées à des fins industrielles et commerciales n’a toutefois pas encore été dévoilé.

«Le personnel s’efforce d’identifier les zones candidates à la conservation. Une fois les sites choisis, ils seront partagés avec le public. L’habitat des espèces en péril est une considération importante dans cette initiative», assure Barbara Day.