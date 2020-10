Infrastructures scolaires: Fredericton doit investir pour éviter des fermetures 

La vérificatrice générale exhorte le gouvernement provincial à investir davantage pour faire face au vieillissement des infrastructures scolaires. Dans un rapport publié mardi, elle met en garde que Fredericton risque de devoir fermer des écoles ou de revoir les normes à la baisse si rien ne change.

Au cours des derniers mois, Kim Adair-MacPherson et son équipe se sont penchés sur la planification des infrastructures scolaires au Nouveau-Brunswick.

La vérificatrice générale en arrive à une conclusion qui ne devrait pas surprendre les enseignantes, les parents et les élèves; les écoles de la province sont vieillissantes et la situation ne s’améliore pas.

Selon elle, le gouvernement provincial ne dépense pas assez d’argent afin de les rénover et de les remplacer. Cela entraîne un «déficit de financement».

Elle dénonce le fait que les rénovations sont constamment reportées à plus tard et que le gouvernement n’a «pas de plan précis» pour régler cette question. Pendant ce temps, la liste de projets à réaliser ne cesse de s’allonger.

«Le coût total de l’entretien différé s’est accru pour atteindre 282,7 millions de dollars en septembre 2019. Il continuera à augmenter si aucun effort important n’est fait pour résoudre ce problème», lit-on dans son rapport.

Pour illustrer l’ampleur du problème, elle explique qu’au cours des 22 dernières années, les projets d’améliorations des écoles les plus pressants (la «priorité 1») auraient à peine pu être couverts si le ministère de l’Éducation y avait consacré l’ensemble de son budget d’immobilisations.

En gros, cela veut dire que si le ministère avait pris l’argent qui a servi à construire de nouvelles écoles pour rénover les infrastructures existantes, il aurait à peine pu financer tous les projets jugés prioritaires par les districts scolaires.

Plus Fredericton attendra avant d’agir, plus la facture sera salée, selon la vérificatrice générale. «Si ce déficit de financement continue, l’état des bâtiments se détériora davantage et plusieurs projets de la priorité 2 deviendront des projets de la priorité 1 qui doivent être traités.»

Il ne s’agit pas seulement d’un problème comptable théorique et sans conséquence sur l’éducation, selon Kim Adair-MacPherson.

«Si le déficit de financement actuel se poursuit dans un avenir prévisible, le Ministère pourrait être confronté à des choix difficiles : soit abaisser les normes de qualité des installations éducatives, soit éventuellement fermer des écoles.»

