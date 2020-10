Le conseil d’administration de Vitalité donne son appui aux infirmières francophones

Le Réseau de santé Vitalité entend appuyer les démarches d’une organisation francophone d’infirmiers et infirmières qui milite, entre autres, pour faire approuver un test alternatif au controversé NCLEX.

Le Groupe d’infirmières et d’infirmiers francophones du Nouveau-Brunswick (GIIFNB) est encore jeune, mais déjà il suscite beaucoup d’intérêt, au point de piquer la curiosité du conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité.

Le GIIFNB estime en effet que le réseau pourrait être d’un grand soutien pour la lutte à l’équité linguistique. C’est dans cette optique qu’il a approché les membres de son conseil d’administration lors de sa dernière rencontre publique.

«Souvent, lorsqu’il y a des lignes directrices émises face à un enjeu de santé dans la province, elles sont diffusées en anglais d’abord et longtemps après en français. C’est une réalité, et c’est injuste. En ayant un partenariat avec Vitalité, ça nous permettrait d’aborder ce genre de sujets et même identifier d’autres défis», donne en exemple Lise Guerrette-Daigle, porte-parole du regroupement.

Le groupe milite notamment pour que les étudiants universitaires francophones en Sciences infirmières aient l’option de choisir un test conçu au pays et disponible actuellement plutôt que le NCLEX, un test américain dont la traduction au français soulève plusieurs critiques et dont une grande partie du matériel de préparation nécessaire est principalement en anglais. L’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de l’examen d’entrée à la profession.

Mme Guerrette-Daigle espère qu’avec le poids de Vitalité, le nouvel examen conçu au Canada – mieux adapté à la réalité de la pratique au pays et parfaitement bilingue – pourrait également être autorisé au Nouveau-Brunswick comme test d’admission légitime.

Lors de la rencontre du Conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité, le groupe a formellement demandé aux membres du conseil de lui fournir un appui.

«On croit que c’est important de rallier le plus gros employeur d’infirmiers et infirmières francophones de la province. Ce que l’on attend de Vitalité ce n’est pas un financement quelconque, mais plutôt qu’il nous donne la chance d’avoir accès à ces infirmiers et infirmières. On veut pouvoir les rejoindre, leur parler, et le faire par l’entremise du réseau est selon nous la façon la plus simple d’y parvenir», estime Mme Guerrette-Daigle, notant que son organisation compte environ 700 membres.

Selon elle, un partenariat avec Vitalité permettrait également d’avoir de bonnes discussions avec l’employeur concernant certaines réalités que vivent les infirmières francophones, un meilleur aperçu des défis actuels et à venir.

Cet appui, le GIIFNB l’a reçu. L’organisation a été jumelée au Comité de formation et de recherche dans un premier temps, question de voir ce qui peut ressortir de ce partenariat.

«Je suis très satisfaite de la réponse du conseil d’administration à notre demande. C’est un beau premier pas, et je suis certaine que nous allons trouver des façons de bien collaborer», croit Mme Guerrette-Daigle.