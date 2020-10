Le mouvement coopératif acadien à la rescousse de la région de Douala au Cameroun

Un nouveau programme offert par la Formation continue de l’Université de Moncton, campus de Shippagan permettra de former à distance 10 agentes et agents de développement coopératif du Cameroun. - Archives

Bien que son visage ait changé au fil des ans, le mouvement coopératif a grandement contribué à l’épanouissement des communautés acadiennes au cours du dernier siècle. La région de Douala, au Cameroun, fait maintenant le pari que ce même modèle permettra d’enrichir et d’épanouir sa population.

Un nouveau programme offert par la Formation continue de l’Université de Moncton, campus de Shippagan permettra de former à distance 10 agentes et agents de développement coopératif du Cameroun.

Le projet a été développé en partenariat avec la Coopérative de développement Régional-Acadie, l’Association pour le développement, l’entraide et la médiation du Cameroun (ADEM).

Douala est considérée comme étant la capitale économique du Cameroun et son agglomération comprend environ 3,7 millions d’habitants. Malgré cette réalité, un nombre élevé de personnes vivent dans la pauvreté. L’objectif global est de réduire la pauvreté et de créer des emplois.

«La capacité des communautés à se prendre en charge est appelée à être optimisée afin de lutter contre la pauvreté et la précarisation sociale, la lutte contre le chômage des jeunes et la marginalisation des femmes à travers des projets d’émancipation sociale tournée vers l’autonomie, l’ouverture, la réussite et le vivre ensemble», explique Jean-Pierre Bébé, président de l’ADEM, par voie de communiqué.

M. Bébé est venu en mission exploratoire au Nouveau-Brunswick il y a quelques années. C’est dans ce contexte qu’il a fait la connaissance de Melvin Doiron, ancien directeur général de la CDR-Acadie à la retraite.

Longtemps impliqué dans le mouvement coopératif acadien, M. Doiron a développé le programme de formation qui sera offert aux étudiants camerounais.

Son modèle s’inspire grandement par ce qui a été mis en place par les pionniers de la coopération en Acadie, dont Martin J. Légere et l’abbé Livain Chiasson, après la crise économique de 1929.

Alors curé de Shippagan, l’abbé Chiasson s’est rendu à l’université Saint Francis Xavier, à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, en 1933. C’est à Antigonish où il fait la connaissance du père Moses Coady, fondateur du Mouvement Antigonish, un mouvement populaire dont le but était de faire connaître les principes de la coopération.

À son retour dans la Péninsule acadienne, le père Chiasson s’active pour mettre sur pied avec des collaborateurs, dont Martin J. Légère, des cercles d’études.

Ce mouvement mène éventuellement à la création des premières caisses populaires en Acadie.

«Il faut se rappeler du contexte et pas seulement en Acadie. Les entreprises jersiaises étaient établies dans plusieurs communautés du littoral en Atlantique et elles avaient des pratiques très injustes», dit Melvin Doiron.

La formule des cercles d’études sera reproduite au Cameroun.

«Ç’a porté fruit en Acadie avec la création des caisses populaires. Ç’a mené à une prise en charge collective.»

Un lancement virtuel du programme a eu lieu le 15 octobre.

«La mise en place de ce projet représente une initiative novatrice et socialement porteuse au bénéfice des citoyens. Nous voulons donner plus de dynamisme à notre communauté et nous étions à la recherche des modalités pour y parvenir. Ce projet servira à jeter les bases favorisant le développement économique et social de notre pays», a prononcé Achille Bassilekin III, ministre au sein du gouvernement du Cameroun, lors du lancement.