Les vaccins contre la grippe s’envolent comme des petits pains chauds

Le vaccin contre la grippe est en forte demande cet automne. Est-ce parce qu’il est gratuit? Est-ce à cause de la crainte de la COVID-19? Toujours est-il que des pharmacies sont déjà en rupture de stock. Une pénurie temporaire, assure le ministère de la Santé, qui prévoit livrer de nouvelles doses dans les prochains jours.

Le gouvernement Higgs n’a pas pris de chance. Il a commandé plus de 400 000 doses du vaccin, du jamais vu dans la province et une augmentation de 24% par rapport à 2019. Il a aussi choisi d’investir plus de 1,5 million $ dans une vaste campagne communautaire de vaccination gratuite.

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a expliqué cette décision par la volonté de Fredericton de réduire le nombre d’hospitalisations liées aux complications de la grippe saisonnière, ce qui exercerait une pression supplémentaire sur le système alors que le Nouveau-Brunswick plonge dans une deuxième vague de pandémie de la COVID-19.

Cependant, il était impossible d’obtenir la totalité de la commande lors du début de la campagne, le 8 octobre.

Durant la saison 2019-2020, plus de 2350 cas de grippe confirmés en laboratoire ont été recensés au Nouveau-Brunswick, avec 268 hospitalisations, y compris 43 patients qui ont été admis à l’unité des soins intensifs. On rapporte aussi 11 décès attribuables à des maladies liées à la grippe.

Selon le porte-parole aux communications du ministère, Bruce MacFarlane, quelque 268 000 doses ont déjà été distribuées à travers la province dans les cliniques médicales, auprès d’infirmières praticiennes, de pharmacies et d’autres points de service de santé.

Une autre portion de 45 000 vaccins doit arriver avant la fin de la semaine, a-t-il confirmé au journal.

«Nous ne sommes pas en manque. Il nous était impossible d’avoir la totalité des vaccins d’un seul coup. Le reste s’en vient. Il ne faut pas oublier que notre campagne va se poursuivre jusqu’à la fin novembre. Nous comptons sur tous nos partenaires et les réseaux Horizon et Vitalité lanceront bientôt des cliniques communautaires», a-t-il déclaré.

La grippe saisonnière pose généralement des risques graves pour la santé des aînés, des très jeunes enfants et des personnes dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent d’autres problèmes de santé chroniques.

Chaque année, les souches du virus de la grippe saisonnière changent. Le vaccin doit donc changer également afin de pouvoir protéger contre les virus de la saison. C’est pour cette raison que les gens doivent se faire vacciner chaque année contre la grippe.

Cette saison, un vaccin quadrivalent contre la grippe, qui protège contre quatre virus différents, est offert aux personnes âgées de six mois et plus ainsi qu’aux résidants des établissements de soins de longue durée qui sont âgés de moins de 65 ans.

En raison de cet approvisionnement limité, le vaccin Fluzone à haute dose ne sera offert qu’aux personnes âgées de 65 ans ou plus qui vivent dans un établissement de soins de longue durée, y compris les foyers de soins agréés et les établissements résidentiels autorisés pour adultes. Ce vaccin contient quatre fois la dose standard afin de renforcer la réaction immunitaire des aînés vivant dans ces milieux et de mieux les protéger contre la grippe.

Il est également conseillé aux personnes exposées à un risque accru de complications liées à la grippe, comme la pneumonie, de demander à leur fournisseur de soins de santé si elles sont admissibles au vaccin antipneumococcique, en plus du vaccin contre la grippe.