Moncton confie le ramassage des ordures à une entreprise privée

La Ville de Moncton sous-traitera la totalité du ramassage des ordures. Les conseillers ont retenu l’option la moins dispendieuse en conservant le système des sacs déposés sur les trottoirs, et en attribuer le contrat de plus de 6,2 millions $ à Miller Waste Systems inc.

En juin 2017, la municipalité avait décidé de confier à Fero Waste & Recycling Inc. le ramassage des déchets dans une des sept zones de collecte de la municipalité, avant d’étendre cette initiative à l’ensemble des zones.

Les fonctionnaires avaient alors justifié cette mesure par les difficultés à recruter la main-d’œuvre en raison de la difficulté de la tâche.

Lundi soir, les conseillers ont voté 6 contre 3 pour attribuer à Miller Waste Systems inc. un contrat de cinq ans débutant en janvier 2021. L’entreprise est présente en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au New Brunswick et au Manitoba.

Selon l’administration municipale, la privatisation complète du service est la solution la moins coûteuse. Le montant s’élève à 6 241 677$.

Les élus avaient aussi la possibilité de décréter l’utilisation de bacs pouvant être soulevés mécaniquement par les camions. Une telle transition aurait nécessité un investissement de 4 millions $.

Selon le rapport présenté au conseil, ce système comporte d’autres inconvénients, car les bacs limitent la quantité de déchets que peuvent déposer les résidents.

Jack McDonald, directeur de l’ingénierie et des services environnementaux, assure qu’aucun des membres de l’équipe municipale ne perdra son emploi. Ceux-ci se verront offrir un poste au sein d’autres services de la ville.

De son côté, Keith Hatto, vice-président du local 51 du Syndicat canadien de la fonction publique reproche à Fero Waste & Recycling inc. de payer ses employés légèrement au-dessus du salaire minimum pour un travail pénible et dangereux. En une journée de travail, chacun soulève environ neuf tonnes de déchets.

En vertu du contrat approuvé lundi, le changement pourrait entraîner une hausse de l’impôt foncier de 0,4¢. L’impôt foncier municipal cette année s’élève à 1,6$ par tranche de 100$ de l’évaluation des propriétés.

Un total de 15 424 tonnes métriques de matières recyclables, organiques et non recyclables ont été collectées en 2019.