Moncton: un projet de logements abordables toujours en attente

L’organisme sans but lucratif Marée Montante planche depuis un an et demi sur un projet d’aménagement de 125 unités de logements abordables construits d’ici à 2023. L’urgence de l’initiative n’est plus à démontrer, mais l’engagement financier des gouvernements se fait attendre.

Au cours des trois prochaines années, l’association espère transformer de 20 à 25 édifices à l’abandon en logements abordables. Les locataires paieraient au maximum 30% de leurs revenus pour y vivre et bénéficieraient de l’aide d’un gestionnaire de cas.

«Un travailleur de soutien serait responsable du bâtiment, il se chargerait de superviser et pourrait intervenir s’il arrive quoi que ce soit», détaille l’un des instigateurs du projet, Dale Hicks, qui entend travailler main dans la main avec les services de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

Il espère débloquer 12 millions $ pour l’achat et la rénovation de propriétés et l’embauche de personnel. Le logement a été identifié comme étant l’une des solutions à long terme pour régler les problèmes croissants de pauvreté à Moncton.

En mars, les conseillers de la Ville avaient donné un accord de principe à la contribution de la municipalité au financement du projet de Marée Montante, à condition que Fredericton accorde un appui financier équivalent.

La pandémie et les élections ont toutefois contrarié les plans du groupe qui espérait initialement offrir un toit à des résidents avant la fin de l’année.

«Il a fallu mettre le projet en veilleuse, maintenant nous voulons reprendre les discussions et obtenir le financement pour pouvoir commencer au plus vite», souligne Dale Hicks.

Marée Montante aimerait pouvoir profiter de la nouvelle Initiative pour la création rapide de logements, présentée par Ottawa en septembre, qui prévoit dépenser un milliard $ au cours des six prochains mois pour fournir 3000 nouveaux logements abordables à travers le pays.

Le Nouveau-Brunswick a déjà signé une entente de 10 ans sur le logement abordable avec le gouvernement fédéral qui doit permettre de subventionner 151 nouveaux logements d’ici à 2022.

Le financement du gouvernement provincial ne pourrait provenir de cette entente parce que les fonds de ce dernier sont déjà affectés à d’autres projets.

Les pourparlers avec la province n’ont pas repris depuis que les citoyens se sont rendus aux urnes et la nomination d’un nouveau ministre, Bruce Fitch, à la tête du ministère du Développement social.

«Nous avons eu des conversations avec le gouvernement provincial avant les élections. Nous avons eu des indications très positives qui nous laissent croire que la province nous supportera», avance Dale Hicks.

«Pour le moment, la province demande ce que veut faire la ville et la ville demande ce que la province veut faire.»

Des réserves chez certains conseillers

Les élus de Moncton se verront présenter une recommandation de l’administration municipale lors de la prochaine réunion du conseil, le 2 novembre. Ils devront alors se prononcer sur l’engagement financier de la municipalité.

«Il faut que tous les niveaux de gouvernement embarquent. C’est indispensable», a prévenu la mairesse Dawn Arnold.

Le conseiller Pierre Boudreau a exprimé des réserves à l’idée que la municipalité investisse plusieurs millions pour régler un problème qui ne relève de la responsabilité de la ville, mentionnant le risque d’une hausse du taux d’imposition foncière pour les citoyens de Moncton.

«Ne rien faire nous coûte beaucoup», a répliqué le conseiller Charles Léger par la suite, soulignant que la crise du logement abordable et de l’itinérance est désormais «une menace pour le boom économique de Moncton».

Le conseiller Brian Butler souhaite quant à lui un encadrement suffisant des logements pour éviter le «chaos».

Selon le dernier dénombrement effectué au cours de l’été, il y aurait 290 itinérants à Moncton. Plus de 1 680 personnes se trouvent sur la liste d’attente pour un logement abordable.