Restructuration importante au conseil de Beaubassin-Est

Susan Cormier, conseillère et mairesse suppléante de Beaubassin-Est. - Image captée par vidéoconférence

À partir des prochaines élections municipales, le conseil de la communauté rurale de Beaubassin-Est sera composé de six conseillers généraux au lieu de neuf conseillers de quartiers – en plus du maire.

Cette réforme réduit la taille du conseil de 10 à 7 membres.

La municipalité abandonne également le modèle de conseillers de quartiers, puisque tous les conseillers seront maintenant élus par toute la population de la communauté rurale.

Cet arrêté qui modifie la composition du conseil a été adopté à 6 voix contre 2 lundi soir.

Selon la conseillère Josée Vautour, le fait d’être élu par toute la population confère plus de légitimité au mandat d’un conseiller.

«Personnellement, je ne voudrais pas seulement être élue par les gens de mon quartier et [sentir] que les gens des autres quartiers ne me voudraient pas là, et ça pourrait arriver. J’aimerais mieux être élue par l’ensemble de la population qui croit en moi, parce que c’est cette population que je vais représenter», a-t-elle argumenté pendant la réunion.

La conseillère et mairesse suppléante Susan Cormier occupait le poste de mairesse pendant l’absence du maire Ronnie Duguay, qui était absent à cause d’un décès dans sa famille.

Le directeur général Yves Léger transmettra les détails de la nouvelle structure du conseil à la directrice de scrutin provinciale en vue des prochaines élections municipales du 10 mai 2021, chose qui doit être faite dans les six mois précédant l’élection pour que le changement apparaisse sur le bulletin de vote.

Avant de débattre la question, le conseil a rejeté un amendement qui visait à établir le nombre de conseillers à 7 au lieu de 6. Le proposeur, Michel E. Gaudet, voulait ainsi maintenir un nombre impair de conseillers pour éviter une égalité lors des votes.

La mairesse suppléante Susan Cormier a rétorqué que le maire, élu depuis quatre ans, n’a «jamais pu voter une seule fois» puisque son vote ne sert qu’à trancher en cas d’égalité.

D’autres conseillers, dont Terry Richard, ne se sentaient pas à l’aise avec les changements qui ont été adoptés.

«Dû à la COVID-19, je ne pense pas que c’est le bon temps de faire une décision majeure sur une structure de conseil comme celle-ci. Pourquoi se presser?»

Le conseiller aurait préféré attendre aux élections municipales pour que la population puisse se prononcer sur l’enjeu.

Les réunions du conseil se font maintenant par vidéoconférence pendant que la zone 1 est en phase orange, et certains résidents ne sont pas habiles avec un ordinateur, plaide le conseiller Terry Richard.

La conseillère Josée Vautour croit plutôt que la population a eu amplement le temps de faire part de son opinion au conseil.

«Je dirais qu’on a donné la chance aux gens de parler, comme n’importe quelle autre décision qu’on prend. Les démarches ont été faites. Il y avait l’option de faire des appels téléphoniques, ce qui n’est pas si high-tech que ça», a-t-elle fait valoir.

«On ne va pas attendre quatre ans pour faire le changement si on sait que c’est le meilleur changement à faire», a-t-elle ajouté.

Gilles Cormier, ancien conseiller de la communauté rurale, félicite le conseil de s’être lancé dans ce dossier épineux.

L’idée d’abandonner le concept de conseillers de quartiers peut causer de la discorde puisque les gens, y compris les conseillers eux-mêmes, ont «peur du changement» et qu’ils tiennent à leur représentation locale, selon lui.

«Je m’en apercevais quand j’étais là. Autant je me disais que j’étais avant-gardiste et que je prenais garde à toute la population, des fois, quand le débat devenait assez chaud, un conseiller ou deux commençaient à tirer pour leur quartier. On commençait à être défensifs.»

Selon Gilles Cormier, le nouveau modèle permettra au conseil de mieux travailler ensemble.

La communauté rurale de Beaubassin-Est est composée des six quartiers de Botsford, Cormier-Village, Saint-André-LeBlanc, Grand-Barachois, Boudreau-Ouest et Haute-Aboujagane.