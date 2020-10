COVID-19: la Santé publique se penchera bientôt sur la liste des symptômes

La médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, affirme qu’elle se penchera bientôt sur la liste de dépistage des symptômes de la COVID-19. Certains d’entre eux pourraient passer à la trappe, comme cela a été le cas en Colombie-Britannique récemment.

Fièvre, mal de gorge, écoulement nasal, mal de tête, fatigue nouvellement apparue, douleurs musculaires, perte du goût ou de l’odorat, diarrhée, difficulté respiratoire;

Depuis des mois, la Santé publique du Nouveau-Brunswick demande aux gens de rester à l’affût de ces symptômes. Cette liste est aussi utilisée dans le système scolaire pour identifier les élèves qui doivent rester à la maison.

Le hic, c’est que plusieurs des symptômes de la COVID-19 ressemblent à ceux d’un rhume ou d’une grippe. Et qui dit automne dit saison de la grippe. Il s’agit d’une formule qui risque de causer bien des problèmes prochainement.

Certaines provinces ont déjà agi pour éviter ces problèmes. C’est le cas de la Colombie-Britannique, qui a réduit la liste de vérification pour les parents d’élèves. Dix symptômes – dont l’écoulement nasal, l’irritation de la gorge, la fatigue et le mal de tête – ont été retirés.

La médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russell, affirme que cette question était sur son radar jusqu’à tout récemment.

«Avant les éclosions (dans le Restigouche et le Sud-Est), c’est quelque chose dont on a discuté. On voulait faire des recommandations sur ces points et réviser notre liste de symptômes. Mais parce qu’on est dans des éclosions et qu’il y en a deux en même temps, il a fallu qu’on mette ce travail sur pause», a-t-elle indiqué vendredi dernier en entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle.

La Dre Russell a affirmé qu’elle et son équipe se pencheront sur la liste des symptômes lorsque les éclosions seront terminées. Elles vont notamment regarder ce qui se fait ailleurs au pays.

«Les discussions sont pour gérer les situations lors desquelles trop de personnes restent à la maison et trop de personnes ne peuvent pas aller travailler et aller à l’école. Nous allons probablement nous inspirer d’une combinaison des (listes utilisées dans les) autres provinces. Les listes ne sont pas les mêmes partout.»