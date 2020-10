COVID-19: quatrième décès et six nouveaux cas

La Santé publique a confirmé qu’une personne âgée entre 70 et 79 ans est décédée, mercredi, dans la zone 5 (région de Campbellton), en raison de problèmes de santé sous-jacents, y compris la COVID-19.

«La perte d’une autre personne en raison de la COVID-19 dans notre province est une nouvelle que nous ne voulons jamais avoir à partager», a déclaré le premier ministre, Blaine Higgs.

Nouveaux cas

La Santé publique a signalé six nouveaux cas de COVID-19 aujourd’hui. Tous les cas sont dans la zone 5 (région de Campbellton) :

une personne âgée de 19 ans ou moins;

une personne âgée entre 30 et 39 ans;

deux personnes âgées entre 40 et 49 ans;

une personne âgée entre 50 et 59 ans;

une personne âgée entre 60 et 69 ans.

Tous ces cas sont sous investigation, et les personnes sont en auto-isolement.

Il y a 319 cas confirmés au Nouveau-Brunswick, et 223 personnes se sont rétablies. Il y a eu quatre décès, et il y a 92 cas actifs. Cinq patients sont hospitalisés, et un d’entre eux se trouve à l’unité des soins intensifs. À ce jour, 94 322 tests de dépistage ont été réalisés.

Exposition possible dans une école

Mardi, la communauté scolaire de la Dalhousie Regional High School a été informée d’un deuxième cas confirmé de COVID-19, et aucune transmission de COVID-19 entre les élèves n’a été répertoriée dans les écoles du Nouveau-Brunswick jusqu’à présent. Le présent cas n’est pas lié au cas qui avait été déjà été répertorié. Les élèves de la neuvième à la 12e année de l’école poursuivent leur apprentissage à distance mercredi.

Le personnel de l’école communiquera avec les familles touchées pour leur transmettre plus de renseignements.

Les élèves de la sixième à la huitième année de l’école poursuivront leur apprentissage à distance jusqu’au vendredi 23 octobre, mais il est possible que cette date soit repoussée. Les familles continueront à recevoir des mises à jour de l’école à mesure que les décisions sont prises.