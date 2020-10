COVID-19: Kedgwick reste dans la zone 5, mais retourne en phase jaune

Incorporée à son insu dans la zone sanitaire 5 depuis le début de l’éclosion de la COVID-19 au Restigouche, la communauté rurale de Kedgwick retournera en phase d’alerte jaune à compter de vendredi.

Il en aura fallu du temps – deux semaines en fait – pour convaincre la Santé publique que séparer les communautés de Kedgwick et Saint-Quentin n’était pas l’idée du siècle.

Les efforts du conseil municipal de Kedgwick n’auront pas été en vain. En conférence de presse jeudi, la médecin-hygiéniste en chef de la province, Jennifer Russell a confirmé que Kedgwick passait en phase d’alerte jaune en raison des faibles risques de contamination et de propagation du virus.

«On est vraiment soulagé d’avoir été exempté des restrictions de la phase orange. Je suis très contente pour les gens de ma communauté, car les deux dernières semaines ont été loin d’être faciles en raison de toute cette situation», explique la mairesse de l’endroit, Janice Savoie.

Cette dernière tente en effet de faire infirmer cette décision depuis le début de l’inclusion de sa communauté au même niveau d’alerte que la zone sanitaire 5 (Campbellton). Parmi les points avancés dans son argumentaire, notons l’absence de cas dans la communauté, son éloignement du centre de l’éclosion, mais aussi et surtout la cassure provoquée avec la région voisine de Saint-Quentin. Du coup, Kedgwick se retrouvait dans une différente phase d’alerte que son hôpital de référence, l’Hôtel-Dieu-Saint-Joseph.

Bien qu’elle passe en phase d’alerte jaune, sa communauté demeure pour le moment en zone sanitaire 5. Le combat de la mairesse n’est donc pas terminé.

«Même si on est heureux du dénouement actuel, on va continuer nos démarches avec Fredericton parce que nous voulons éclaircir cette situation une bonne fois pour toutes. Ça fait deux fois maintenant que nous nous retrouvons coincer comme ça dans une zone différente que celle de Saint-Quentin. On ne veut pas que ça se reproduise une troisième fois», indique Mme Savoie.

Une rencontre entre les représentants de la municipalité et ceux du ministère de la Santé devrait d’ailleurs avoir lieu d’ici quelques semaines afin d’aborder cette problématique. Pour la mairesse, la solution la plus simple serait tout simplement de créer une bulle qui irait de Saint-Jean-Baptiste/Menneval à Saint-Quentin. Et cette bulle, selon elle, devrait être distincte des zones sanitaires 4 et 5, question de ne pas être otage des éclosions qui pourraient survenir tant dans le Madawaska qu’au centre du Restigouche.

«On est loin de Campbellton et d’Edmundston, on ne veut pas être pris dans une phase de couleur qui ne nous concerne pas», soupire-t-elle.

Saint-Jean-Baptiste reste en orange

La mesure annoncée jeudi ne touche toutefois que la communauté rurale de Kedgwick et n’inclut pas le DSL voisin de Saint-Jean-Baptiste/Menneval qui demeure en zone 5. Celles-ci se retrouvent donc dans la même situation que l’était Kedgwick, ce qui est loin de faire l’affaire du président du DSL, Burt Paulin.

«La Santé publique est mêlée et elle est mêlante. C’est très difficile de suivre la logique de leur raisonnement. Il n’y a pas de dépanneur dans ma communauté, ça veut dire que si on veut s’acheter un pain nous devons aller à Campbellton plutôt qu’à Kedgwick qui se trouve à 10 minutes d’ici? C’est tellement illogique», a-t-il commenté, déçu d’avoir été laissé de côté dans ce redécoupage.

Ce dernier réclame à son tour le même traitement que Kedgwick.

«Qu’on nous sorte de la phase orange et qu’on nous mette en jaune également. Ça serait beaucoup plus simple à gérer et beaucoup moins stressant pour les gens de notre communauté. Car là, tout ce stress, c’est l’enfer», ajoutant qu’une grande partie de ses citoyens travaillent à Kedgwick/Saint-Quentin.

À noter que plus à l’est, les consignes gouvernementales ont aussi changé. À l’opposé de Kedgwick, la région de Belledune – jusqu’ici dans la phase d’alerte jaune – rejoint la zone orange en raison de la hausse récente des risques de contagions.