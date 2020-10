Le Sud-Est en phase jaune vendredi, autre restriction dans le Restigouche

Le sud-est du Nouveau-Brunswick retournera à la phase jaune de déconfinement dans la nuit de jeudi à vendredi. Le Restigouche restera en phase orange et fera face à une restriction supplémentaire.

La médecin-hygiéniste en chef, a confirmé cette décision jeudi après-midi lors d’un point de presse sur la pandémie. Le changement entrera en vigueur à minuit, jeudi soir.

Après une éclosion et deux semaines de restrictions supplémentaires, les activités vont retrouver une certaine normalité dans la zone 1 (qui comprend notamment le Grand Moncton, Shediac, Cap-Pelé, Bouctouche et Richibucto).

Les gens de cette zone pourront donc recommencer à avoir des contacts avec leurs amis proches et avec les membres de leur famille élargie. Ils ne sont plus tenus de porter le masque dans les lieux publics extérieurs.

De nombreuses entreprises (salons de coiffure, cinémas, salles de conditionnement physique, etc.) pourront rouvrir leurs portes et la taille maximale des rassemblements avec distanciation passera de 10 à 50 personnes.

Restriction supplémentaire dans le Restigouche

La zone 5 – qui couvre une bonne partie du Restigouche, dont Campbellton, Dalhousie, Charlo et Balmoral – reste dans la phase orange jusqu’à nouvel ordre. Tout le reste de la province est dans la phase jaune.

L’éclosion qui s’y est déclarée plus tôt ce mois-ci dans la région de Campbellton n’est pas encore contenue. Trois nouveaux cas ont été annoncés la zone 5, mardi.

– une personne âgée entre 40 et 49 ans; et

– deux personnes âgées entre 50 et 59 ans.

Tous ces cas sont sous investigation, et les personnes sont en auto-isolement.

Il y avait 55 cas actifs de COVID-19 dans le Restigouche, jeudi.

Une nouvelle restriction a été annoncée jeudi pour la zone 5 par la médecin-hygiéniste.

Les Restigouchois devront limiter leurs contacts étroits à une bulle d’un seul ménage, et ce, dès minuit dans la nuit de jeudi à vendredi.

La Dre Jennifer Russell s’est dit très préoccupée par l’éclosion du Restigouche et a dit que cette région est «très vulnérable».

Elle a illustré la gravité de la situation en indiquant qu’il y a présentement 14 cas par 100 000 habitants à l’échelle provinciale. Dans la zone 5, ce ratio est de plus de 200 personnes par 100 000 habitants.

Le premier ministre Blaine Higgs a affirmé qu’il est aussi «très préoccupé» par la situation dans le Restigouche. Il «décourage fortement» les gens du reste de la province de se rendre dans la zone 5.

Il a rapporté que des agents de la paix du ministère de la Justice ont visité des dizaines de commerces de cette région. Des avertissements ont été émis à cinq d’entre eux qui n’avaient pas de plan opérationnel lié à la COVID-19.

Des suivis seront effectués prochainement et des amendes pourraient être imposées si les entreprises ne se conforment pas aux règles, bien qu’il souhaite que cela ne sera pas nécessaire.

Il y a 322 cas confirmés au Nouveau-Brunswick, et 237 personnes se sont rétablies. Il y a eu quatre décès, et il y a 81 cas actifs. Cinq patients sont hospitalisés, et un d’entre eux se trouve à l’unité des soins intensifs. À ce jour, 95 036 tests de dépistage ont été réalisés.