Richibucto veut acheter son centre multifonctionnel du gouvernement

La Ville de Richibucto a l’intention d’acheter le centre multifonctionnel l’Ancre. Le bâtiment appartient actuellement au gouvernement provincial.

Cet achat permettra d’éviter que le bâtiment soit vendu par le gouvernement à l’avenir, alors que la ville entend réaliser des réparations coûteuses dans le centre, selon le maire Roger Doiron.

D’après lui, le ministère a offert de le céder à la Ville pour la somme de 1$.

La décision d’accepter cette offre a été prise par le conseil municipal lors d’une réunion mardi soir.

Le maire dit qu’il en a déjà avisé le ministère et qu’une lettre confirmant l’intention d’acheter le centre sera envoyée au gouvernement sous peu.

Le centre multifonctionnel, établi dans une ancienne école, était déjà en vente depuis longtemps, selon lui.

Pour y réaliser des réparations, la Ville doit pour l’instant obtenir l’autorisation du gouvernement.

«Ce qui nous a portés à acheter l’Ancre, c’est qu’on a des investissements à faire de l’ordre de 200 000$ pour la couverture, le système de chauffage, l’ascenseur et la cheminée. On ne voulait pas investir de l’argent et que le gouvernement décide ensuite qu’il voulait le vendre», dit le maire.

La Ville négocie aussi avec le gouvernement provincial pour obtenir de l’aide financière en vue de réaliser ces projets.

«Il y a plusieurs organismes qui sont là, et il y a plusieurs projets qu’on veut mettre de l’avant.»

Mélanie Sivret, directrice des communications du ministère des Transports et de l’Infrastructure, affirme que le ministère a «reçu des questions» concernant l’achat de l’Ancre par la Ville de Richibucto.

«Le ministère a invité la Ville de Richibucto à lui faire parvenir une offre formelle concernant le centre multifonctionnel l’Ancre. Afin de pouvoir procéder, la Ville avait besoin de l’approbation de son propre conseil municipal. Lorsque nous recevrons les détails de leur offre, nous l’étudierons», a-t-elle indiqué par courriel.

Le centre multifonctionnel sert de bureaux à plusieurs organismes et offre des services variés à la communauté, dont des cours gratuits pour apprenants adultes, du rattrapage scolaire pour les niveaux 1 à 9, et des cours d’alphabétisation en français et en anglais, entre autres.

L’Ancre héberge également les bureaux du Centre de ressources familiales de Kent, du Réseau d’inclusion communautaire de Kent, et du Club des Lions.

L’édifice a aussi servi de centre de réchauffement d’urgence pour Richibucto et des communautés environnantes lors de la crise du verglas de 2017.

Roger Doiron veut rester maire

Le maire de Richibucto, Roger Doiron, affirme qu’il va chercher à se faire réélire aux prochaines élections municipales du 10 mai 2020.

«Il y a beaucoup de dossiers qu’on a vu aboutir dans les dernières années, et on veut continuer», dit Roger Doiron.

L’ancien enseignant et directeur d’école a été élu maire en 2012 et réélu en 2016. Son prédécesseur était Meldric J. Mazerolle, élu pour la dernière fois en 2008.