Appel à la générosité: «Les miracles continuent» à Bas-Caraquet

L’appel pressant de générosité de la part du comité de gestion de la paroisse Saint-Paul de Bas-Caraquet a été entendu. Avec la somme recueillie en quatre jours, l’avance accordée par le village et la permission du diocèse de Bathurst, les travaux d’asphaltage du stationnement de la nouvelle église débuteront lundi.

«Les miracles continuent!», jubile Mirila Boucher, coprésidente du comité.

En début de semaine, elle se demandait s’il serait réellement possible de trouver à temps les 100 000$ nécessaires pour engager l’entreprise Landry Asphalte avant le début de novembre, date limite permise pour étendre l’asphalte dans un climat pas trop froid.

Le défi était de dénicher 50 000$ auprès de la communauté en moins de deux semaines, soit la part exigée par le Diocèse de Bathurst afin qu’il fournisse les autres 50 000$ nécessaires en forme de prêt pour payer le coût des travaux.

Les gens ne l’ont pas laissé tomber.

Jeudi soir, le comité avait déjà recueilli 37 800$, par tranche de 100$ le morceau d’asphalte vendu. Là-dessus, il faut souligner le travail de Roger Vienneau, un ancien membre du comité, qui à lui seul est allé chercher près de 10 000$.

Lorsque l’Acadie Nouvelle a demandé un bilan de la campagne, vendredi après-midi, Mme Boucher a assuré que la somme de 40 000$ allait être atteinte avant l’heure du souper.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, les élus du village ont adopté unanimement, jeudi soir, une résolution accordant une avance de 50 000$ au comité.

Du côté du diocèse de Bathurst, on a accepté qu’une somme égale soit prélevée des réserves de la paroisse.

«Nous sommes vraiment chanceux, a affirmé Mme Boucher devant la réception positive des intervenants. Les gens participent beaucoup, ils sont très généreux. Ça vient de Bas-Caraquet, mais aussi des autres communautés. Les gens se soucient de ce que nous vivons. Cette réponse va au-delà de nos espérances.»

La dizaine de bénévoles poursuivra leur collecte, car il faut quand même amasser 100 000$, précise la coprésidente du comité.

Premièrement, la paroisse s’engage à rembourser l’avance de la municipalité le plus rapidement possible, même si les élus ont accordé au comité une contribution minimale de 10 000$ sur cinq ans. Ensuite, l’autre moitié renflouera ce qui a été puisé dans le fonds de réserve, selon l’entente avec le diocèse de Bathurst.

«Le village nous a approchés pour nous aider. C’est un beau geste de confiance de la part des élus. Aussitôt que nous aurons ramassé les premiers 50 000$, on va le rembourser», assure Mme Boucher.

«Nous sommes contents d’aider le comité de gestion et nous en sommes fiers. Les gens sont ouverts au sein du conseil municipal. Le vote a été unanime et c’est assurément une de nos plus belles réunions extraordinaires. Ces gens méritent notre appui. Après vérifications, nous avons vu que cette avance était possible», a indiqué le directeur général de Bas-Caraquet, Dave Cowan.

Il souligne que, comme l’église comprend également une salle multifonctionnelle et servira de centre de réchauffement en cas d’urgence, il allait de soi que la municipalité participe à sa manière à cette campagne.

«Ce projet de nouvelle église arrive à terme. On voyait mal un bâtiment de plus de 3 millions $ ne pas avoir d’asphalte pour son stationnement», indique M. Cowan.

La nouvelle église Saint-Paul remplacera celle centenaire et patrimoniale complètement détruite par un incendie d’origine criminelle en juin 2018. Le bâtiment neuf comprend un lieu de culte et des salles multifonctionnelles.

L’inauguration prévue en août a été retardée en raison de délais dans la réception de certains équipements. Si tout va bien, elle devrait se faire en décembre.