L’historien Philippe Basque et le Musée acadien de Moncton honorés

L’historien Philippe Basque et le Musée acadien de Moncton figurent parmi les lauréats 2020 de l’Association Patrimoine Nouveau-Brunswick.

Détenteur d’un baccalauréat avec spécialisation en histoire à l’Université de Moncton, M. Basque a reçu le prix du mérite en raison de son engagement à divers niveaux.

Celui qui est historien au Village historique acadien de Bertrand depuis 2008 a notamment présenté des ateliers jeunesse dans des écoles et a collaboré à de nombreuses communications à l’occasion de colloques et de forums.

Il a longtemps été le rédacteur de la revue de la Société historique Nicholas-Denys, qui célèbre cette année son 50e anniversaire. Il y a signé plus de 50 courtes biographies et une trentaine d’articles.

Philippe Basque a également publié des livres importants dans le domaine de la cueillette d’informations sur la vie des ancêtres acadiens.

En 2015, il a lancé le premier tome d’une série de récits de vie en puisant dans les témoignages des résidents de Saint-Isidore. Deux ans plus tard, il en faisait autant avec des rencontres avec des citoyens de Bertrand et de Pokesudie.

Récemment, il a raconté l’histoire du Village historique acadien (2017) et les aspects de la vie quotidienne en Acadie de 1900 à 1950 (2020), aux Éditions de la Francophonie.

Prix de distinction

Pour sa part, le Musée acadien de Moncton a été honoré du prix de distinction de l’Association.

L’équipe célèbre cette année le 25e anniversaire de son programme pédagogique à travers les écoles du Sud-Est.

L’APNB a souligné l’importance du Musée d’offrir des programmes dans les deux langues officielles, mentionnant que beaucoup de gens ont bénéficié de la richesse et les contenus des ateliers ainsi que par la diffusion auprès de la jeunesse et des communautés.

La grande variété de thèmes acadiens a suscité un intérêt encore plus grand auprès des participants, ajoute-t-on. Plus récemment, de nouveaux ateliers ont été créés à base d’objets, mais aussi à base d’activités pour suivre les tendances en enseignement et les nouvelles méthodes de la médiation culturelle.

L’Association estime que le travail du Musée acadien de Moncton a su bonifier le grand sens d’appartenance au sein de la culture et poursuit qu’il sera toujours important de partager les collections, leur richesse et l’Importance de son engagement au niveau scolaire et communautaire.

Les autres récipiendaires des prix de l’APNB sont Bruce Thompson (Queens County Heritage, prix du fondateur), William Donald (Highland Society of NB à Miramichi, prix du quart de siècle), l’Association de préservation des ponts couverts du N.-B. (prix de distinction) et Ed Caissie (Musée du camp d’entraînement à Minto, prix de mérite).