Deux nouveaux cas de COVID-19 dans le Restigouche samedi

La Santé publique a signalé deux nouveaux cas de COVID-19, samedi, dans la zone 5 (région de Campbellton).

Il s’agit d’une personne âgée entre 20 et 29 ans; et d’une personne âgée entre 50 et 59 ans.

Les deux cas sont sous investigation, et les personnes sont en auto-isolement.

Il y a 326 cas confirmés au Nouveau-Brunswick, et 250 personnes se sont rétablies. Il y a eu quatre décès, et il y a 72 cas actifs (50 zone 5 – Campbellton); 21 zone 2 – Moncton et 1 zone 2 – Saint-Jean).

Six patients sont hospitalisés, et un d’entre eux se trouve à l’unité des soins intensifs. À ce jour, 96 192 tests de dépistage ont été réalisés.

«Nous avons tous des rôles différents et importants à jouer pour ralentir la propagation de la COVID-19», a déclaré la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell.

«Tous les résidents doivent continuer à respecter les mesures de santé publique, peu importe l’endroit où ils demeurent dans la province. Lavez-vous les mains, respectez la distanciation physique, portez votre masque, restez à la maison lorsque vous êtes malades et subissez un test de dépistage de la COVID-19.»