Une fillette de 12 ans portée disparue dans la Péninsule

La GRC de Caraquet sollicite l’aide du public pour retrouver une fille de 12 ans d’Évangeline.

Marie Anne Smith-Sonier a été vue pour la dernière fois vendredi vers 15h à l’École Terre des jeunes à Paquetville. Sa disparition a été signalée à la police le jour même.

La police a poursuivi plusieurs pistes d’enquête, mais ne l’a toujours pas retrouvée.

Marie Anne Smith-Sonier mesure 5 pi 2 po (157 cm), pèse environ 120 livres (54 kilos) et a les cheveux bruns et blonds. La dernière fois qu’on l’a vue, elle portait un legging noir, un chandail à capuchon bleu et des lunettes.

Si vous possédez des renseignements permettant de retrouver Marie Anne Smith-Sonier, veuillez communiquer avec la GRC de Caraquet RCMP au 506-726-5222.