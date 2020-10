COVID-19: deux autres décès au Nouveau-Brunswick

Malgré des températures plus ou moins clémentes, les citoyens du Restigouche ont été nombreux, samedi et dimanche, à participer au dépistage massif de la COVID-19 organisé par la Santé publique. - Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert

La Santé publique a annoncé deux autres décès liés à la pandémie de la COVID-19, ce qui porte à six le nombre total de décès au Nouveau-Brunswick.

Une personne âgée entre 70 et 79 ans dans la zone 1 (région de Moncton) et une personne âgée entre 40 et 49 ans dans la zone 5 (région de Campbellton) sont décédées en raison de problèmes de santé sous-jacents, y compris la COVID-19.

«C’est une triste journée pour notre province alors que nous avons appris le décès de deux autres personnes en raison de la COVID-19», a affirmé le premier ministre Blaine Higgs.

«L’annonce d’aujourd’hui est un douloureux rappel que nous devons tous faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ralentir et prévenir la propagation de cette maladie.»

Le premier ministre Higgs et la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, ont tenu à transmettre leurs condoléances aux familles et aux proches de ces personnes.

«Les répercussions de ce virus sur nous sont indescriptibles. C’est en faisant preuve de bienveillance et de compassion – ainsi qu’en respectant rigoureusement les règles liées à la distance de deux mètres et au port du masque – que nous pourrons traverser cette épreuve ensemble», a dit la Dre Russell.

Deux nouveaux cas

Par ailleurs, deux nouveaux cas ont été signalés dimanche. Il s’agit d’une personne âgée entre 40 et 49 ans de la zone 5 (région de Campbellton). La personne est en auto-isolement et le cas fait l’objet d’une enquête de la Santé publique.

Une autre personne âgée de 20 à 29 ans dans la zone 3 (région de Fredericton) est aussi atteinte par le coronavirus. Le cas est lié à un voyage. La personne est aussi en auto-isolement.

Ces cas s’ajoutent aux deux autres signalés samedi dans la région 5 alors qu’une personne âgée entre 20 et 29 ans et une autre âgée entre 50 et 59 ans ont été touchées par la COVID-19.

Il y a actuellement 65 cas actifs dans la province et quatre patients sont hospitalisés. Sur les 328 cas confirmés au Nouveau-Brunswick depuis le début de la pandémie, 257 personnes se sont rétablies. Jusqu’à maintenant, 96 747 tests de dépistages ont été réalisés.

