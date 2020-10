Des plaques pour véhicules personnalisées aux couleurs des communautés

Le pare-choc avant des véhicules étant désormais libre depuis l’abandon de la plaque d’immatriculation, pourquoi ne pas en profiter pour utiliser cet espace pour faire un peu de promotion?

C’est exactement ce que s’est dit le maire de Tide Head, Randy Hunter, qui a du coup fait fabriquer des plaques décoratives à l’effigie de son village.

L’idée lui est venue après avoir fait l’acquisition d’un nouveau camion pour la municipalité.

«J’ai remarqué qu’il n’y avait pas de plaque d’immatriculation avant, et je trouvais cela un peu bizarre tellement j’ai été habitué d’en voir au fil des ans. Je me suis alors dit pourquoi ne pas mettre quelque chose là, mais quelque chose qui servirait à identifier ces véhicules à notre village», explique le maire.

Ce dernier a alors entrepris de trouver des photos illustrant le mieux sa région puis faire imprimer quelques plaques. Le succès a été instantané.

«On a équipé nos véhicules de ces plaques et on en a fait imprimer quelques-unes supplémentaires que nous avons mis en ventes à l’Hôtel de Ville. Finalement, nous en avons vendu une soixantaine jusqu’ici, et ça continue. Elles partent très rapidement, si vite en fait que nous venons d’en faire imprimer une cinquantaine de plus», relate M. Hunter, notant recevoir plusieurs demandes également de citoyens originaires de sa communauté, mais demeurant désormais à l’extérieur.

«On a eu des demandes provenant de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de l’Ontario… C’est vraiment intéressant de voir cet engouement», dit-il.

Selon ce dernier, sa municipalité ne tire aucun bénéfice de ces ventes, sinon une visibilité et un grand sentiment de fierté.

«Pour nous, c’est de la publicité gratuite et ce que ça nous dit, c’est que les citoyens qui les installent sont fiers de leur communauté. Qu’est-ce qu’on peut demander de plus, c’est extraordinaire», lance-t-il.

Dalhousie, a doté sa propre flotte de véhicules municipaux de plaques, celles-là à l’effigie du phare Inch Arran. – Gracieuseté

Comme sa voisine

Tide Head n’est toutefois pas la seule municipalité du Restigouche à avoir embrassé ce concept. Sa voisine du Restigouche-Est, Dalhousie, a également jugé bon de doter sa propre flotte de véhicules municipaux de plaques, celles-là à l’effigie de son emblème fétiche, le phare Inch Arran.

«L’idée a été apportée par l’un de nos conseillers (Mel Ferguson) et on s’est dit que ce pourrait effectivement être intéressant d’avoir une plaque à notre image. On a reçu un aperçu et on est dans le processus de passer une commande, et suffisamment afin que nos citoyens puissent en acheter également», explique le maire, Normand Pelletier.

«Je trouve que c’est une belle façon de promouvoir notre municipalité, notre région, tout en moussant le sentiment d’appartenance de notre population», ajoute-t-il.

M. Hunter salue d’ailleurs l’initiative de son homologue du Restigouche. Il verrait d’ailleurs d’un très bon œil voir d’autres municipalités de la région emboîter le pas à cette initiative.

«Ce serait fantastique. C’est un petit geste peu coûteux, mais qui, en fin de compte, apporte beaucoup de positif», dit-il.