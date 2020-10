Pont de Lamèque-Shippagan: la circulation réduite à une seule voie dès lundi

Encore une fois, la circulation sur le pont de Lamèque-Shippagan sera réduite à une seule voie pour des travaux, et ce, à compter de lundi.

Cette situation devrait se poursuivre jusqu’au 15 décembre 2020, prévoit le ministère des Transports et de l’Infrastructure.

Au cours des dernières années, la circulation sur le pont a été réduite à une voie pour des travaux à plusieurs reprises, dont du 13 janvier au 14 février 2020.

La liste des réparations exactes n’a pas été précisée.

La province conseille aux bateaux de prendre la travée du côté de l’île Lamèque pour passer sous le pont, construit à la fin des années 1950.

Dans son budget en immobilisations pour l’année 2020-2021, présenté en décembre 2019, le gouvernement du premier ministre Higgs a annoncé un investissement d’environ 1 million $ pour effectuer des réparations sur la structure actuelle.

Cet argent avait déjà été annoncé par le gouvernement libéral précédent.

La construction d’un nouveau pont est réclamée depuis des années. Durant la campagne électorale, Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, n’a pas souhaité prendre d’engagement ferme quant à cette situation.

Selon Blaine Higgs, les projets d’infrastructure doivent être basés sur les besoins réels.

Il a notamment reproché à son ancien vice-premier ministre, Robert Gauvin, d’avoir fait des promesses sans tenir contre des évaluations techniques.

«Il voulait un pont, mais son intérêt n’était pas basé sur les évaluations techniques. J’ai aussi un intérêt, mais je veux me baser sur les faits et les besoins. Tout le monde peut s’attendre à être traité équitablement. J’ai souvent dit qu’on veut investir dans les besoins des communautés au lieu de construire des choses dont on n’a pas vraiment besoin. Pour ce pont, je pense qu’il est probable que nous pourrions obtenir de l’aide du fédéral et on va travailler pour l’avoir. C’est quelque chose qui a besoin d’être fait.»

Le comité du pont Lamèque-Shippagan a exigé, au début du mois d’octobre, une rencontre avec Jill Green, nouvelle ministre des Transports et de l’Infrastructure.