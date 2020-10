Soins de longue durée: le N.-B. est prêt à discuter de normes nationales avec Ottawa

Le Nouveau-Brunswick fait preuve d’une ouverture prudente devant la volonté d’Ottawa d’instaurer des normes nationales en matière de soins de longue durée. Fredericton craint un empiètement du fédéral dans son champ de compétences, mais espère recevoir davantage d’argent pour les aînés et les soins de santé.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le premier ministre Justin Trudeau a évoqué à plusieurs reprises la possibilité d’adopter des normes nationales dans les soins de longue durée afin de mieux prendre soin des personnes âgées et éviter des tragédies comme les éclosions qui ont coûté la vie à des milliers de résidents en foyer de soins.

Dans le discours du trône du mois dernier, le gouvernement fédéral a promis de «collaborer» avec les provinces sur ces nouvelles normes «afin que les personnes âgées bénéficient du meilleur soutien possible».

La volonté d’Ottawa ne fait notamment pas l’affaire du Québec qui y voit une nouvelle tentative d’Ottawa de s’ingérer dans ses affaires.

Selon le ministre néo-brunswickois du Développement social, la province partage certaines des inquiétudes de son voisin.

«Chaque fois que le gouvernement fédéral commence à dire «nous voulons apporter des changements dans les provinces, en particulier dans un dossier qui est censé être géré par les provinces comme les soins de longue durée, je suis un peu inquiet», confie Bruce Fitch.

Le Nouveau-Brunswick reste cependant ouvert d’esprit vis-à-vis des intentions d’Ottawa en raison des fonds qui pourraient s’y rattacher.

«Je sais qu’ils ont prévu de l’argent pour les provinces et nous sommes d’accord. Nous voulons être à la table pour discuter de la manière dont cet argent devrait être dépensé», indique M. Fitch.

Le ministre tient aussi à participer aux discussions pour s’assurer que les mesures qui pourraient être adoptées par le fédéral répondront aussi au besoin des régions rurales du pays et pas seulement à ceux des provinces les plus populeuses et des grands centres urbains.

On sait peu de choses jusqu’à maintenant sur ces normes nationales auxquelles songe Ottawa. Justin Trudeau est demeuré très «vague» jusqu’ici, constate Bruce Fitch.

Opposition du Québec et de l’Ontario

Selon le directeur de l’Institut d’études canadiennes de McGill, le professeur Daniel Béland, il y a très peu de chances qu’Ottawa finisse par instaurer de véritables normes nationales en matière de soins de longue durée, en raison de l’opposition du Québec, mais aussi de celle de l’Ontario.

«Pour le premier ministre, de dire qu’il faudrait des normes nationales, en soi, ça peut-être un point gagnant (auprès du public) parce que ça montre qu’il se préoccupe vraiment de la situation dans les soins de longue durée, mais c’est vraiment les provinces qui s’occupent de ça et elles ont besoin de plus d’argent», explique-t-il.

M. Béland estime que le gouvernement fédéral risque plutôt de signer des ententes bilatérales avec les provinces pour contribuer davantage au financement des soins de longue durée ou de la santé en général.

Ottawa pourrait aussi tout simplement augmenter les transferts fédéraux en santé comme le réclament les provinces depuis des années.

«Si on donne plus d’argent aux provinces en général, elles vont décider comment l’utiliser, mais il y a de la pression pour améliorer les soins de longue durée avec ce qui s’est passé dans le contexte de la COVID. Il y a une pression politique interne pour les provinces d’agir», affirme Daniel Béland.

Le temps presse pour Justin Trudeau puisque son gouvernement minoritaire pourrait tomber à tout moment comme l’ont prouvé à nouveau cette semaine les députés à la Chambre des communes, souligne M. Béland.

Le ministre Bruce Fitch croit également que l’aide financière supplémentaire d’Ottawa pour les soins de longue durée devrait passer par des transferts fédéraux plus généreux.

Le montant de ces transferts devrait être calculé en partie en fonction de l’âge moyen de la population et pas seulement en fonction du nombre d’habitants dans chaque province, demande M. Fitch.

«On devrait reconnaître que le Nouveau-Brunswick à une population vieillissante dont les résidents ont besoin de soins de longue durée. Nous avons besoin de cet argent.»

Selon Statistique Canada, l’âge médian de la population du Nouveau-Brunswick (46,1 ans) est le deuxième plus élevé au pays, tout juste derrière Terre-Neuve-et-Labrador (47,4 ans). L’âge médian au pays est de 40,9 ans.

Le porte-parole de l’opposition officielle à Fredericton en matière de soins de longue durée, le libéral Guy Arseneault, encourage la province à négocier avec Ottawa tout en insistant sur l’importance de respecter les champs de compétences de chaque ordre de gouvernement.

«Ce secteur a été vraiment négligé. Il n’y a pas eu de gros investissements. On sait que c’est important de regarder la qualité des services et il y a des problèmes», affirme-t-il.

«Je ne sais pas si c’est nécessaire d’avoir des normes nationales, mais si on ne négocie pas, on peut peut-être manquer une chance.»