Dépistage de masse: tous les tests de Campbellton sont négatifs

La Dre Jennifer Russell était au Restigouche en fin de semaine afin de superviser les deux cliniques de dépistage massif qui se sont déroulées à Campbellton et Dalhousie. - Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert

Les 1301 tests effectués samedi au Centre civique de Campbellton dans le cadre de la campagne de dépistage de masse pour la zone 5 se sont avérés négatifs. Les citoyens du Restigouche devront néanmoins être patients, le retour en zone jaune ne sera pas pour cette semaine.

Aucun test positif… voilà une nouvelle positive!

La médecin-hygiéniste en chef de la province, Jennifer Russell, a confirmé lundi que la première portion des échantillons du dépistage effectué au cours du week-end – donc ceux de Campbellton – était négative. En tout, 1301 personnes ont subi un test de dépistage à Campbellton, et quelques 1100 à Dalhousie.

«C’est un nombre satisfaisant. On visait entre 1000 et 1500 personnes pour chacune de journées. On est donc exactement là où nous voulions être, et c’est une excellente nouvelle de voir qu’aucune personne n’a reçu un diagnostic positif. Si ceux de Dalhousie s’avèrent également négatifs, ça va beaucoup nous rassurer face aux risques de transmission communautaire», souligne la docteure.

Malgré cette bonne nouvelle, elle prévient toutefois les gens du Restigouche de ne pas crier victoire trop rapidement, et surtout de ne pas voir jaune. Les restrictions demeurent en place pour quelques jours encore.

Les tests ne sont en effet qu’une des mesures prises pour mesurer les risques de propagation du virus. C’est véritablement la population qui aura le dernier mot, avec son comportement.

«On doit attendre encore pour voir si les gens ont vraiment changé leurs habitudes, s’ils ont diminué le nombre de leurs contacts. C’est là que nous verrons l’impact sur les nombres de cas transmis dans la communauté», dit-elle.

Selon Mme Russell, si la tendance se poursuit de la sorte, la zone 5 se rapproche davantage d’un retour vers la phase d’alerte jaune qu’une rétrogradation en phase rouge. Pour l’instant toutefois, elle maintient cette zone en orange – et même en orange foncé – pour une autre semaine au minimum.

«On veut que la zone 5 retourne au jaune, mais on doit attendre au moins une semaine – voire même deux – avant d’effectuer un tel changement. Il y a encore des gens qui n’ont pas changé leurs comportements, alors je préfère être prudente, ne pas précipiter les choses. Car la situation dans la zone 5 demeure sérieuse et c’est important de contenir cette éclosion», dit-elle.

Au Restigouche, on retrouve actuellement 40 cas positifs à la COVID-19. On en dénombre 17 dans la zone 1 (Moncton) et trois dans la zone 3 (Fredericton).

Selon Mme Russell, tous les contacts étroits des cas rapportés au Restigouche sont en isolement préventif. D’ailleurs, le nouveau cas annoncé lundi est une personne qui était déjà en isolement. Avec le nombre élevé de personnes actuellement en isolement, il ne serait pas surprenant, selon la médecin-hygiéniste en chef, que d’autres cas surviennent au cours des 14 prochains jours.

Renfort et contraventions

Le gouvernement provincial a fait appel à du personnel additionnel afin de s’assurer de la collaboration les citoyens et entrepreneurs de la zone 5 respectent les directives de la phase orange. Depuis le 22 octobre, 30 agents de la paix supplémentaire du ministère de la Justice et de la Sécurité publique travaillent en partenariat avec la GRC et Travail sécuritaire NB.

Ces ressources ont été déployées dans la région pour assurer le respect de l’ordonnance obligatoire sur les mesures d’urgence.

Les agents vérifient notamment l’utilisation des masques et les attroupements. Ils inspectent également les entreprises et tous les lieux publics pour se conformer à l’arrêté obligatoire qui comprend, entre autres, le port du masque et la présence de plans opérationnels COVID.

Si plusieurs avertissements ont été signifiés verbalement, cette opération n’en est toutefois pas une uniquement que de sensibilisation. Les agents ont en effet l’autorité pour décerner des contraventions aux récalcitrants.

Selon le ministère de la Sécurité publique, le taux de conformité au cours du week-end dernier a été de plus de 95%. Toutefois, on affirme également avoir donné 18 constats d’infractions pour violation de la Loi sur les mesures d’urgence.

Comparution de l’avocat du Dr Ngola

Alors que la zone 5 (Campbellton) est aux prises avec une seconde éclosion d’importance de la COVID-19 depuis le début de la pandémie, le dossier du Dr Jean-Robert Ngola refait surface devant les tribunaux.

Le Dr Ngola, c’est celui qui fut soupçonné par les autorités provinciales d’être le patient zéro de la première éclosion, soit celui qui aurait importé le virus qui s’est ensuite propagé dans la communauté.

Lundi au Palais de justice de Campbellton, il a été accusé d’avoir enfreint l’article 24 (1) (b) de la Loi sur les mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick.

L’avocat de M. Ngola, Me Christian Michaud, a comparu en son nom par le biais d’une conférence téléphonique. Il a indiqué à la cour n’avoir reçu la divulgation de la preuve que tout récemment. Pour cette raison, il a demandé de reporter le dossier de quelques semaines, requête acceptée par la juge Suzanne Bernard.

La comparution pour plaidoyer a ainsi été remise au 23 novembre.

L’ancien médecin du Restigouche aurait contracté la COVID-19 lors d’un voyage à Montréal au cours duquel il était parti chercher sa fille. Il s’était aussi arrêté en Mauricie pour un entretien d’embauche. À son retour, on le soupçonne de ne pas s’être mis en isolement volontaire.