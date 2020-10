COVID-19: trois cas dans le Restigouche, la collecte de bonbons interdite

Trois nouveaux cas confirmés de COVID-19 ont été annoncés mardi par la Santé publique du Nouveau-Brunswick.

Tous les cas sont dans la zone 5 (qui couvre entre autres Campbellton, Dalhousie, Charlo et Balmoral).

Il s’agit de deux personnes âgées entre 50 et 59 ans et d’une personne âgée entre 80 et 89 ans.

Toutes ces personnes sont en auto-isolement.

Deux des trois cas signalés découlent du dépistage de masse réalisé dimanche auprès de 1135 personnes à Dalhousie.

Cependant, les résultats des tests effectués dimanche ne sont pas tous encore connus.

Il y a présentement 55 cas actifs dans la province. Quatre patients sont hospitalisés, et aucun d’entre eux ne se trouve à l’unité des soins intensifs.

Halloween: pas de collecte de bonbons dans la zone 5

La zone 5 demeure dans la phase orange du plan de rétablissement. La Santé publique recommande aux Restigouchois de limiter leurs contacts au minimum.

Les résidents de la zone 5 peuvent célébrer l’Halloween uniquement au sein de la bulle de leur ménage.

La collecte de friandises de porte en porte, la distribution de bonbons, et les fêtes organisées à l’extérieur de leur bulle ne sont pas autorisées.