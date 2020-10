Dieppe ne prévoit aucune hausse de taxe malgré la crise

Les citoyens de Dieppe échapperont à une hausse de taxe foncière l’an prochain. Jusqu’à présent, la pandémie n’a pas fragilisé la bonne situation financière de la municipalité.

Le trésorier de la municipalité, Stéphane Thériault, a présenté lundi les détails du budget de fonctionnement de 59,7 millions $ proposé pour 2021. Il suggère de maintenir le taux d’imposition à 1,6295 $ par 100$ d’évaluation.

Si le budget est accepté par le conseil municipal, les propriétaires d’une maison type à Dieppe évaluée à 200 000$ continueront donc de débourser 3259$ en impôt foncier l’an prochain.

Ce n’est pas la seule bonne nouvelle pour les propriétaires: l’administration propose aussi que la facture d’eau et égouts reste inchangée.

La ville francophone a su limiter la casse car elle est moins dépendante des revenus associés aux services que la municipalité fournit à ses résidents, explique Stéphane Thériault. Ils ne représentent de 3,8% du budget de Dieppe alors que plus de 90% des fonds proviennent des taxes foncières. La municipalité ne perçoit pas non plus de revenus pour les stationnements.

D’autre part, la pandémie a même permis à la ville de réaliser des économies. La fermeture des arénas, du centre aquatique et l’édifice municipal, un plus faible nombre d’étudiants embauchés pendant l’été, et l’annulation de plusieurs festivals subventionnés ou organisés par Dieppe ont mené à une réduction de certaines dépenses.

L’administration a aussi fait le choix de ne pas combler plusieurs postes vacants jusqu’à ce que la situation sanitaire soit sous contrôle. Cela dépendra toutefois de la décision de la Commission des eaux usées du Grand Moncton, Transaqua, d’imposer ou non une hausse de ses tarifs gelés depuis 2016.

«Nous sommes dans une bonne situation», assure le trésorier, qui n’anticipe d’ailleurs pas d’augmentation des taxes foncières au cours des cinq prochaines années. Le bilan est en effet bien meilleur qu’ailleurs. La ville de Fredericton, par exemple, évalue à 2 millions $ les pertes de revenus et à 1,1 million $ les hausses de coûts liées à la COVID-19.

Tout n’est pas rose pour autant, l’assiette fiscale de la cité acadienne n’a progressé que de 0,75%.

«C’est plus bas que les années passées, on a vu un taux de 4% il y a deux ans. Ça fait mal», note Stéphane Thériault.

Si les évaluations foncières progressent au niveau résidentiel, elles chutent dans le secteur commercial (-5%).

«Nous avons eu des records au niveau des permis de construction mais ça ne s’est pas reflété sur les évaluations de la province. Il y a des commerces qui souffrent, c’est ce qui crée cette situation», analyse le maire, Yvon Lapierre.

Au chapitre des dépenses supplémentaires figure notamment la rénovation de bâtiments municipaux, mais aussi l’ouverture de l’UNIplex: l’embauche de personnel et les coûts d’opération coûteront 600 000$ à la ville.

Les conseillers devront approuver le 9 novembre les budgets, dont le total est évalué à 74,3 millions $.