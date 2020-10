Fonds du Nord: des effets difficiles à mesurer

Les fonds de développement économique régionaux font partie du paysage politique de la province depuis plusieurs années. Ci-dessus, le premier ministre progressiste-conservateur David Alward à la suite de l’annonce de son plan Nord, en 2011, en compagnie de son vice-premier ministre Paul Robichaud et de celui qui était maire de Shippagan, Jonathan Roch Noël. - Archives

Au cours des cinq dernières années, le gouvernement provincial a investi près de 120 millions $ dans le nord de la province. Si plusieurs entreprises et organismes individuels ont pu en profiter pour croître et développer des projets qui font la fierté de leurs régions, il n’est pas vraiment possible de savoir si ce fonds a réellement contribué à améliorer l’économie du nord dans son ensemble.

L’argent a été distribué par le biais du Fonds de développement économique et d’innovation pour le nord. Conçus il y a près de 20 ans pour soutenir l’économie du nord, les fonds du nord et de la Miramichi ont été renouvelés en 2015 par le gouvernement provincial, alors dirigé par les libéraux de Brian Gallant, mais des versions de ces programmes ont été soutenues autant par des gouvernements libéraux que progressistes-conservateurs.

Selon les rapports annuels de la Société de développement régional, qui gère l’argent, le but est de développer, de diversifier et de faire croître l’économie du nord du Nouveau-Brunswick. Or, ces mêmes rapports n’indiquent pas si les fonds ont permis d’atteindre une cible économique quelconque ni de connaître le nombre d’emplois créés ou maintenus.

Il y a quelques mois, le gouvernement Higgs a choisi de remplacer ces fonds par d’autres initiatives, dont une qui ciblera toutes les régions rurales de la province.

En plus de créer de nouveaux programmes, le gouvernement Higgs veut être plus redevable envers les contribuables en prenant compte de certains résultats mesurables permettant de mesurer leur succès ou non, promet Mary-Anne Hurley-Corbyn, directrice des communications à la Société de développement régional.

«L’absence de résultats quantifiables est l’une des raisons principales pour lesquelles la SDR a voulu améliorer ses programmes de financement. Les nouveaux fonds pour l’économie rurale, du développement communautaire et du développement total ont été établis pour améliorer la transparence en rendant les critères d’évaluation plus clairs, en ayant un processus de demande en ligne avec des lignes directrices et en établissant un processus pour identifier des objectifs mesurables pour chaque projet», dit Mme Hurley-Corbyn.

L’abolition du Fonds du Nord a tout de même été décriée par l’opposition libérale, qui voyait en ces changements un signe que le gouvernement Higgs n’avait pas à cœur le Nord.

Les critères d’admissibilité ont particulièrement été montrés du doigt. Les régions rurales admissibles comprennent toutes les municipalités incorporées et les DSL de moins de 25 000 habitants. Cela signifie que des municipalités majeures à proximité de Moncton, de Fredericton et de Saint-Jean, dont Riverview, Quispamsis et Rothesay peuvent recevoir des fonds.

De son côté, l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick a reconnu la nécessité de réformer les programmes de financement, tout en réitérant l’importance d’offrir un soutien financier concret aux régions du Nord et aux régions rurales confrontées à d’importants défis socio-économiques.

L’organisme qui compte une cinquantaine de municipalités de la province parmi ses membres préconisait une bonification du nouveau fonds rural, au-delà des sommes engagées dans les fonds du Nord et de celui pour la région de Miramichi, pour ne pas pénaliser ces deux régions.