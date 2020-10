Î.-P.-É.: un rodéo en voiturettes de golf volées mène à plusieurs arrestations

La police de l’Île-du-Prince-Édouard affirme qu’une nuit de rodéo sur des voiturettes de golf volées a conduit à de multiples arrestations.

La GRC de Prince-Ouest a déclaré lundi dans un communiqué de presse que plusieurs personnes avaient fait irruption dans un hangar du terrain de golf de Mill River, sur le côté ouest de l’île, tôt jeudi matin.

La police allègue que les malfaisants ont volé 12 voiturettes de golf avant de s’aventurer sur terrain de golf et dans le voisinage.

La police affirme avoir arrêté plusieurs personnes qui font maintenant face à des accusations d’entrée par effraction, de vol de plus de 5000$ et de méfait de plus de 5000$.

Lorsqu’elle a été contactée par téléphone, la GRC n’a pas pu dire combien de personnes avaient été arrêtées.