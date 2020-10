La Ville de Moncton veut rendre le hockey plus abordable pour les jeunes

Inscrire son enfant à l’Association du hockey mineur de Moncton coûte 500$ par année, sans compter l’équipement. Un prix comparable à ceux des autres associations de hockey de la cité. Le conseiller municipal Bryan Butler veut changer cet état de fait.

«Tous les enfants devraient pouvoir jouer au hockey, a-t-il plaidé. Ça fait partie du Canada, ça fait partie de nous!»

Il a regretté que les coûts de ce loisir aient augmenté.

Le représentant des Moncton Youth Arena Stakeholders, David Melanson a d’ailleurs prétendu que le nombre de jeunes joueurs a diminué dans la cité à cause du phénomène.

L’administration municipale a en tout cas noté que les prix d’occupation de la glace croissent chaque année d’un petit pourcentage dans ses quatre patinoires, l’Aréna Kay et le Colisée.

Surtout, ses fonctionnaires ont montré que ces tarifs sont en général moins élevés ailleurs dans la métropole. Pour les jeunes, ils sont de 157$ par heure à Moncton contre 130$ à Dieppe et 79$ à Riverview.

La municipalité donne pourtant un total de 380 000$ de subventions annuelles aux organismes sans but lucratif qui encadrent les jeunes joueurs de hockey et de ringuette ainsi que les patineurs artistiques en herbe.

Par conséquent, son conseil municipal s’est déclaré en faveur d’une augmentation de 87 000$ de cette subvention en comité plénier. Il souhaite faire en sorte que les tarifs horaires d’occupation de la glace ne dépassent pas de 10% ceux de Dieppe.

La directrice des services de loisir de la Ville, Jocelyn Cohoon a précisé qu’une discussion devrait se tenir avec les organismes sans but lucratif pour s’assurer qu’ils répercutent les aides municipales potentielles sur leurs tarifs.

Elle a aussi indiqué que la Ville ne soutenait pas le hockey en milieu scolaire.

Le conseil municipal a donc aussi demandé à l’administration de rassembler des informations sur le montant que représenterait cette subvention supplémentaire.

Sa motion sert à préparer les futurs débats à propos du budget 2021 de la Ville.

Des bernaches qui dérangent

Il y avait l’effet papillon, il y a maintenant l’effet bernache!

Dans les années 1990, le gouvernement libéral de Frank McKenna a fait venir 3500 outardes de Toronto et du Mississauga. Il voulait faire plaisir aux chasseurs. Résultat, les parcs de Moncton étaient couverts de fientes de cet oiseau au début de l’été.

«Les bernaches ne sont plus très amusantes, a constaté en comité plénier le directeur des opérations des parcs de la Ville, Dan Hicks… esquissant pourtant un sourire en coin. Elles sont très déterminées et très, très, très tenaces. Elles ont des ailes et savent s’en servir! C’est vraiment difficile à gérer.»

Pince-sans-rire, celui qui se bat contre les outardes depuis plusieurs années a proposé un nouveau plan de lutte contre les volatiles devant un conseil municipal étouffant des éclats rires.

M. Hicks a précisé qu’une combinaison de solutions était nécessaire. Il en a proposé plusieurs: végétation au bord des sentiers, ramassage d’excréments, stroboscopes flottants, stérilisation d’œufs, clôtures, etc.

«Le choix du moment est le facteur crucial, a-t-il martelé. C’est avant la nidification et l’éclosion des œufs. Il faut décourager les bernaches de choisir leur emplacement en ville.»

Le Conseil municipal a voté à l’unanimité en faveur d’une consigne à l’administration d’inclure les coûts de la gestion des populations de bernaches du Canada dans les délibérations budgétaires 2021.

«Merci d’avoir nettoyé le sentier près du lac du Parc du centenaire, parce que les outardes l’ont davantage aimé que le public», a lancé le conseiller Charles Léger à M. Hicks, à propos de l’été dernier.