Les libéraux demandent au gouvernement d’agir contre les hausses de loyer exorbitantes

L’opposition officielle demande au gouvernement provincial d’intervenir contre les hausses de loyers exorbitantes qui risquent de jeter certains locataires à la rue.

Le député libéral Robert Gauvin songe à déposer une motion ou un projet de loi à l’Assemblée législative pour forcer le gouvernement du premier ministre Blaine Higgs à prendre la question au sérieux

Le ministre du Développement social, Bruce Fitch, affirme cependant que la réglementation des loyers n’est pas à l’ordre du jour alors que les propriétaires d’appartements s’y opposent fortement.

Selon le député Gauvin, certains locataires doivent faire face ces temps-ci à des hausses de loyers allant jusqu’à 50%.

«Ce qui me fait peur, c’est que l’hiver s’en vient et il y a déjà beaucoup de monde qui n’ont pas de place à rester», commente-t-il.

Au Nouveau-Brunswick, les propriétaires peuvent augmenter le loyer de leurs locataires de n’importe quel montant et à n’importe quel moment, à condition de leur donner un préavis de deux ou trois mois selon la durée de la location.

Seuls les locataires qui occupent leur logement depuis cinq ans ou peuvent se tourner vers le Tribunal sur la location de locaux d’habitation s’ils estiment que l’augmentation est trop élevée par rapport au marché dans leur région.

Robert Gauvin estime que le Nouveau-Brunswick pourrait s’inspirer d’autres provinces comme le Québec, l’Ontario et l’Île-du-Prince-Édouard qui ont des règlements plus stricts pour protéger les locataires contre les hausses de loyer exorbitantes.

«(Les propriétaires) ne peuvent pas monter le loyer à leur guise. Il y a des réglementations en place et ça protège les locataires», souligne le porte-parole de l’opposition officielle en matière de développement social.

À l’Île-du-Prince-Édouard, une commission détermine chaque année le montant d’augmentation maximum pour l’ensemble des loyers en fonction de critères comme le taux d’inoccupation, le taux d’inflation et les perspectives économiques. En 2020, l’augmentation des loyers a été fixée à 1,3%.

«Je sais que le gouvernement Higgs regarde souvent dans d’autres provinces pour voir si ce sont des choses qui pourraient se faire ici. Ça, c’est certainement une possibilité qui pourrait être regardée», suggère M. Gauvin.

Le député libéral entend discuter avec son caucus de la possibilité de présenter un projet de loi ou une motion sur la question à l‘Assemblée législative lorsque celle-ci reprendra ses travaux.

Le ministre du Développement social, Bruce Fitch, croit quant à lui que la loi du libre marché protège déjà suffisamment les locataires contre les hausses de loyers déraisonnables.

«Ces propriétaires qui augmentent tellement leur loyer devraient être plus prudents (…) parce que si le loyer de quelqu’un devient trop élevé, peut-être qu’il va déménager et que le propriétaire n’aura plus personne à qui louer», soutient-il.

Même si le gouvernement Higgs n’a pas l’intention de réglementer les loyers, il poursuit ses efforts de construction et de rénovation de logements abordables en collaboration avec Ottawa, indique M. Fitch.

«Ça continue, alors nous verrons certains de ces logements dans un avenir pas trop lointain.»

L’Association des propriétaires d’appartements du Nouveau-Brunswick dénonce toute tentative de réglementer le prix des loyers dans la province.

«Nous sommes une organisation composée d’entreprises et nous pensons que le gouvernement ne devrait réglementer aucune entreprise», indique le président de l’association, Willy Scholten.

Il affirme n’avoir jamais entendu parler d’augmentations de loyer de la taille de celles évoquées par Robert Gauvin.

M. Scholten estime que le gouvernement Higgs devrait plutôt mettre sa promesse de 2018 à exécution et éliminer ce que l’on appelle communément la «double imposition» des immeubles d’appartements.

«Nous envoyons déjà un signal à l’industrie comme quoi le Nouveau-Brunswick est un mauvais endroit pour le logement locatif. Il n’y a pas de promoteurs de l’extérieur dans la province à cause de choses comme la double imposition et maintenant le discours sur la réglementation des loyers.»

Le ministre des Finances, Ernie Steeves, avait annoncé dans son dernier budget l’élimination progressive de la double imposition des immeubles à logement d’ici 2024. Cette initiative a cependant été mise sur la glace deux mois plus tard en raison des troubles économiques provoqués par la pandémie de COVID-19.

Lors de la présentation de son budget, M. Steeves avait exprimé le souhait que l’élimination de la double imposition se répercute positivement sur les locataires, mais sans faire de promesse concrète.