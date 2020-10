Les Néo-Brunswickois peu favorables à l’idée de définancer la police

Un sondage mené récemment par l’Institut Angus Reid démontre que les Néo-Brunswickois sont moins enclins que la plupart des Canadiens à l’idée de définancer les corps policiers au pays.

Même si elle n’est pas nouvelle, l’idée du définancement de la police a refait surface au cours des derniers mois après le décès de Georges Floyd, aux États-Unis, et plus près de nous, des Autochtones Chantel Moore et Rodney Levi aux mains de représentants des forces de l’ordre.

Les partisans du mouvement «Defund The Police» croient qu’il faut réfléchir sérieusement au mandat de la police et envisager de le revoir de fond en comble.

La liste des tâches que doivent accomplir les policiers étant très longue – ils peuvent par exemple être appelés à faire respecter le code de la route et le Code criminel du Canada, à intervenir lors de crises de santé mentale et à interagir avec des toxicomanes – certains croient que certaines responsabilités qui incombent aux forces de l’ordre traditionnelles – et le financement qui les accompagnent – pourraient être offertes à d’autres corps de métier.

Des manifestations contre le traitement par les policiers des Autochtones et des minorités visibles ont d’ailleurs eu lieu au partout au pays cet été, dont une à Moncton et à Fredericton.

Malgré ce mouvement de protestation, à peine 16% des Néo-Brunswickois sondés estiment que le financement de la police devrait être réduit.

En guise de comparaison, 32% des Ontariens appuie l’idée d’un définancement.

À l’inverse, 55% des répondants au Nouveau-Brunswick affirment que ce financement de la police est adéquat ou devrait même être bonifié.

Après Terre-Neuve/Labrador (9% d’appui seulement), c’est au Nouveau-Brunswick où l’idée retrouve le moins d’adeptes parmi les participants au sondage.

Le même sondage Angus Reid laisse également entendre que les Néo-Brunswickois sont généralement satisfaits des services policiers offerts à travers la province.

De fait, 75% des gens ont indiqué avoir une opinion «favorable» ou «très favorable» de la présence policière dans leur communauté, un taux identique à la moyenne nationale.

Le sondage mené en ligne auprès de 5005 répondants démontre aussi qu’une grande part de la population néo-brunswickoise a une opinion favorable au sujet des interactions entre la police et les personnes issues des minorités visibles et des communautés autochtones.

Le tiers des répondants ont indiqué qu’il n’y a aucun problème d’interaction alors que seulement 18% ont au contraire souligné qu’il y avait un grave problème d’interaction.

À mi-chemin à travers ces opinions opposées, 26% des gens ont affirmé que la police interagit parfois de manière inappropriée avec des non-blancs, mais que cela ne constitue pas un problème majeur.

Il faut toutefois noter que la GRC n’obtient pas la note de passage lorsqu’il est question de racisme systémique, un phénomène qui représente un grand problème au sein du corps policier selon 56% des Néo-Brunswickois.

Les réponses aux nombreuses questions de ce sondage démontrent par ailleurs clairement que la population du Nouveau-Brunswick a une opinion généralement beaucoup plus favorable à la police que l’ensemble des résidents canadiens.