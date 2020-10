Recrutement en santé: des primes et plus de soutien dans le Restigouche

Plus d’une centaine de postes sont actuellement disponibles uniquement à l’intérieur du système de santé de la zone 5. Et avis aux intéressés, il y a souvent des primes qui vous attendent si jamais vous décidez de miser sur cette région.

Lors de la dernière rencontre de la Commission de services régionaux du Restigouche, le maire d’Atholville, Michel Soucy, a livré à ses homologues un compte-rendu des plus récents développements dans le dossier du recrutement de personnel en soin de santé.

Il s’agit d’un sujet très chaud, car s’il existe une pénurie au niveau provincial, elle atteint des sommets dans cette région.

Selon ce qu’il a rapporté lors de la rencontre, quelque 123 postes sont disponibles dans cette seule zone sanitaire (5). De ce nombre, on note 58 infirmières immatriculées (près de 20% de la flotte) et 14 médecins. C’est tout un contrat pour une zone d’environ 25 000 personnes comptant un hôpital régional (Campbellton), un hôpital psychiatrique provincial (Centre hospitalier Restigouche) et deux centres de santé communautaires (Dalhousie et Jacquet River).

Bien que le défi soit de taille, le maire d’Atholville dit être sorti d’une rencontre sur le recrutement en compagnie de Vitalité avec plus de positif que de négatif en tête.

«Imaginez, il manque 123 personnes. Ça met les choses en perspectives, car c’est évident que ça surcharge le personnel en place et crée un stress énorme sur le système, surtout en temps de pandémie. Mais j’ai aimé ce que j’ai entendu, soit que tant le gouvernement que Vitalité semblaient très sérieux à vouloir s’attaquer à cette problématique pour notre région, que ce ne sont pas que des mots», dit-il.

Appui communautaire

Le Comité partenaires communautaires sur lequel siège le maire Soucy a été mis en place afin d’inviter les élus de la zone 5 à trouver des façons non pas d’attirer les nouveaux professionnels en santé, mais bien de faire en sorte qu’un coup ici, ils y demeurent.

«Ce n’est pas notre rôle de recruter, mais nous avons très certainement un rôle à jouer pour faciliter la tâche à Vitalité», dit le maire.

Selon lui, l’aide pourrait passer par de petits gestes simples comme de bien transmettre les postes disponibles dans la communauté, de sorte à non seulement encadrer les nouveaux professionnels, mais aussi les conjoints/conjointes.

«Souvent ce qui fait hésiter les gens à venir s’installer ici ou contribue à leur départ ensuite, ce sont les conjoints. C’est la façon dont eux – les familles – se sont intégrés à la communauté, s’ils ont trouvé un travail où s’épanouir. C’est là, dans ce cheminement, qu’on peut peut-être donner un coup de main au réseau», croit M. Soucy.

Chez Vitalité, on estime que l’aide des municipalités est définitivement indispensable pour assurer le succès de la stratégie de recrutement.

«L’argent ne fait pas toujours le bonheur, et il y a des gens pour qui c’est la qualité de vie qui prime. Et c’est là où l’implication de nos partenaires communautaires prend tout son sens. Ils peuvent nous aider à bien vendre la région, ses atouts», estime Jacques Duclos, du Réseau de santé Vitalité.

Incitatifs

Reste que, malgré tout, il ne faut toutefois pas oublier que l’un des principaux leviers d’attraction demeure l’argent.

La rémunération est effectivement le nerf de la guerre en santé et cela, Vitalité le sait. Certains incitatifs existent déjà depuis un moment. C’est le cas, entre autres, des médecins qui acceptent de travailler en zones éloignées et qui peuvent gagner 20 000$ de plus par année sur signature d’une entente de quatre ans (donc un total de 80 000$ supplémentaires). Il existe également des primes pour aider les omnipraticiens à établir leur pratique (bureau). Ces primes sont provinciales, mais d’autres sont plus localisées.

Il existe ainsi toute une panoplie de primes pour les disciplines connaissant des difficultés de recrutement particulières au Restigouche. À titre d’exemple, on remet une prime de 20 000$ à l’embauche pour les pharmaciens. Cette prime est de 15 000$ pour les physiothérapeutes en retour d’un contrat de deux ans, 5000$ pour les ergothérapeutes.

Chez les psychologues, c’est 10 000$ à l’embauche, une prime exclusive à la zone 5 en raison des grands besoins liés à la présence du Centre hospitalier Restigouche et du Service de traitement des dépendances.

Outre les fonds attribués aux régions éloignées, deux zones viennent d’être identifiées par la province pour leur problématique particulière, soit le Restigouche (Vitalité) et la région du Haut-Saint-Jean (Horizon). Cette stratégie est par contre toujours en développement.

Pour le maire d’Atholville, il est primordial que ces chiffres soient divulgués à grande échelle.

«Il faut en parler, ça demeure la façon la plus simple de faire savoir aux professionnels actuels et ceux à venir qu’il y a des sous additionnels pour eux s’ils misent sur notre région», dit-il.