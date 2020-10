Travaux sur le pont de Lamèque-Shippagan: «un mal à endurer»

Des travaux de réparation auront lieu sur le pont de Lamèque-Shippagan, ouvert en 1959, jusqu’à la mi-décembre. Le coût s’élève à environ 515 000$, précise le ministère du Transport et de l’Infrastructure.

La circulation sur le pont sera réduite à une seule voie jusqu’au 15 décembre.

Les travaux consisteront à réparer quelques poutres et à remplacer la grille du tablier de la travée levante.

«Ces travaux sont nécessaires puisque les pièces qui seront remplacées sont à la fin de leur vie utile», précise Mélanie Sivret, porte-parole au ministère.

«Ces réparations permettront de veiller à ce que le pont demeure sécuritaire pour les utilisateurs. Le ministère des Transports et de l’Infrastructure continuera d’inspecter le pont et d’effectuer les réparations nécessaires tant et aussi longtemps qu’il reste en service.»

En janvier, d’autres travaux ont coûté un autre 500 000 $.

La construction d’un nouveau pont est réclamée dans la région depuis plusieurs années et son avenir a été un enjeu important lors de l’élection provinciale du mois dernier dans la circonscription de Shippagan-Lamèque-Miscou.

Durant la campagne, Blaine Higgs, chef des progressistes-conservateurs, a hésité à prendre un engagement ferme quant à la construction d’une nouvelle structure.

Invité à préciser la position du gouvernement Higgs, le ministère nous a envoyé la déclaration suivante: «Le ministère a entrepris des analyses préliminaires afin de déterminer les options en vue de remplacer la structure existante, ce qui aidera à guider les décisions en ce qui a trait à l’avenir du pont.»

De son côté, le Comité du pont Lamèque-Shippagan a récemment demandé une rencontre avec Jill Green, nouvelle ministre des Transports et de l’Infrastructure. Le gouvernement provincial n’a toujours pas donné de suite à cette demande, fait savoir Sébastien Haché, président du comité.

«Les travaux en cours, nous voyons ça comme un mal à endurer. Bien qu’on vise la construction d’un nouveau pont dans les meilleurs délais, on tient quand même à ce que le pont demeure sécuritaire jusqu’à ce que le nouveau pont entre en service. C’est une question de sécurité publique.»