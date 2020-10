Un désastre qui est devenu leur plus beau souvenir

Cela a commencé par un désastre. Mais pour Lorette et Jean-Claude Thériault, c’est en train de se transformer en leur plus beau souvenir.

Si tout se déroule comme prévu, le couple de Saint-Léolin, dont la maison a été complètement rasée par un incendie en janvier, pourra prendre possession de leur nouvelle résidence avant Noël.

Tout ça grâce à l’immense générosité de toute une communauté, dans un geste de solidarité quasiment sans précédent qui n’est pas sans rappeler les fameuses corvées communautaires populaires de l’époque.

Quand le drame est survenu, le couple démuni et désemparé a difficilement encaissé le choc. Surtout que leur demeure, là où ils avaient accumulé tant de souvenirs pendant 45 ans, n’était pas assurée.

Mais il a aussi pu voir à quel point des anges veillent sur eux. Des anges qui n’allaient certainement pas les laisser tomber. Ça ne se fait pas en Acadie.

«Il n’y a pas de mots…, laisse savoir Jean-Claude, encore ébranlé par tant de générosité même 10 mois plus tard. C’est tellement super, ce n’en est pas croyable. Les remerciements, ce n’est pas assez. Ce sont des anges. Faut le vivre pour le comprendre. C’est énorme ce qu’ils ont fait pour nous. Si la COVID-19 nous le permet, on va faire un gros party.»

Ils ont d’abord eu droit à un toit sur la tête. Georgette Lanteigne, de Bas-Caraquet, leur a offert gratuitement le logis, le temps de se tourner de bord.

Ensuite, leur neveu Steve, à Atholville, a lancé un mouvement d’aide qui s’est rapidement transformé en une immense vague de sympathie.

«Je suis allé les voir et je leur ai dit quel rêve je pourrais réaliser pour eux si j’avais une baguette magique. On a pleuré ensemble pendant 10 secondes, tellement nous étions émus. Puis, Jean-Claude m’a dit qu’il voudrait une demeure au même endroit où sa maison avait brûlé», se souvient le neveu.

Avec l’argent amassé par le comité de bienveillance, une maison a été achetée à Grande-Anse. Une fondation en béton a été coulée au début d’octobre, là où était leur ancien domicile, encore là grâce à la contribution bénévole et gracieuse de plusieurs entrepreneurs locaux.

Le déménagement de la bâtisse devrait s’effectuer vers la fin novembre, espère Steve, qui doit demeurer chez lui, à Atholville, en pleine zone orange de la COVID-19 pour le Restigouche.

Heureusement, le neveu peut compter sur l’aide des autres membres du comité, soit André Landry, Nicole Landry-Thériault, Patrick Thériault, Guy Bertin et Maurice Boudreau, afin de mener ce défi à bon terme.

«C’était impressionnant au début et ça l’est encore plus aujourd’hui, affirme Steve. Ce projet familial a vite débordé et il s’est agrandi à toute la Péninsule acadienne. Le comité et les entrepreneurs locaux ont fait un travail colossal afin de redonner espoir à mon oncle et à ma tante. Je leur parle régulièrement et le mot “merci” n’a jamais autant été utilisé. La famille Thériault n’a jamais été aussi grande!»

Sans surprise, la pandémie de la COVID-19 a retardé les choses depuis le printemps. La maison devait être prête à l’été. Il a fallu faire attention et respecter à la lettre les consignes pendant les travaux de préparation, qui ne sont d’ailleurs pas encore terminés. Il reste à placer de la terre autour de la fondation, couler le plancher de béton du garage ainsi que les branchements de plomberie et d’électricité de la nouvelle demeure.

«Chaque jour est une victoire, une cérémonie. Mais la plus belle sera certainement le moment où nous leur remettrons les clés. Ils pourront à nouveau profiter de leur petit coin de pays qu’ils ont eu pendant 45 ans. C’est si valorisant de voir tout ce qui a été fait. J’étais persuadé au départ que nous allions y parvenir, mais la vague a été plus forte que nous l’espérions, à travers de petits et de grands gestes. C’est si touchant. Oui, l’incendie a été un désastre, mais on a tous tourné ça en positif et je suis convaincu que Lorette et Jean-Claude en garderont un beau souvenir, parce que la communauté s’est mobilisée pour eux», estime un Steve Thériault ému d’une telle générosité.