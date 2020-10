Un incendie détruit un atelier de soudure et de machinerie à Petitcodiac

L’incendie qui a détruit l’atelier a pris plusieurs heures à éteindre, mardi matin, à Petitcodiac. Le bâtiment était inoccupé et personne n’a été blessé.

L’incendie s’est déclaré dans l’usine de Woodman Welding & Machining Ltd, un atelier de soudure et de machinerie situé sur la route 885.

Les pompiers de Petitcodiac sont arrivés sur les lieux peu après 10h30 lundi soir et ont constaté que le bâtiment était déjà la proie des flammes, selon le chef pompier Craig Ramsay.

«On a vu un incendie assez avancé, il y avait des sections du toit en métal qui brillaient d’une lumière orange à cause du feu à l’intérieur de la structure.»

Ils ont rapidement réalisé qu’ils avaient besoin d’aide.

«On n’avait pas de bornes d’incendie dans le secteur, alors la source d’eau la plus proche était à 2,4 kilomètres.»

Outre Petitcodiac, les casernes de Havelock, Salisbury, Elgin, Penobsquis, Moncton, Mill Stream et Riverview leur sont venues en aide. Environ 50 pompiers ont passé une partie de la nuit à tenter d’éteindre les flammes.

La plupart d’entre eux ont dû se relayer pour transporter de l’eau jusqu’au site de l’incendie.

Ce fut un travail de longue haleine, selon Craig Ramsay. Ses pompiers n’ont pu quitter les lieux qu’à trois heures du matin mardi.

L’usine qui a brûlé était l’une des plus grandes structures dans le village de Petitcodiac.

Le fait qu’il s’agit d’un atelier de soudeurs et de machinistes rendait aussi la tâche plus compliquée.

«Il y avait de l’équipement lourd, du carburant, et des choses comme ça. Alors on a choisi de faire appel à plus de véhicules et plus d’eau.»

Une équipe de pompiers ont été dépêchés pour réduire la chaleur à un endroit près du bâtiment où l’entreprise entreposait des réservoirs de gaz comprimé combustible.

«Ça a été une longue nuit pour beaucoup de gens», dit Craig Ramsay.

L’origine de l’incendie est toujours inconnue.