Assurance-emploi: les changements apportés en septembre seront-ils permanents?

Sans pour autant prendre d’engagement ferme, le gouvernement fédéral estime que la pandémie a montré que le Canada a besoin d’un régime d’assurance-emploi adapté au 21e siècle. Cela signifie-t-il que les changements apportés au régime d’assurance-emploi à la fin septembre seront permanents?

C’est le souhait du Conseil national des chômeurs et des chômeuses. L’organisme de Montréal chapeaute plusieurs organismes régionaux, dont Aide et soutien aux travailleuses et travailleurs des secteurs saisonniers, basé dans la Péninsule acadienne.

Le CNC demande au gouvernement fédéral de pérenniser la réforme de l’assurance-emploi et l’élargissement du filet social. Ottawa a créé à la fin septembre, trois nouveaux programmes dont le but est de remplacer la Prestation canadienne d’urgence, lancée au début de la pandémie.

Il s’agit de la Prestation pour proches aidants, la Prestation canadienne de la relance économique, destinée aux travailleurs autonomes, et la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique,

«Nous sommes encore en pleine crise sanitaire et économique. Les besoins sont réels et les mesures de soutien nécessaires. Les chiffres nous le confirment. L’enjeu, c’est que la réforme actuelle doit se transformer en réforme permanente, pour un régime plus juste, plus accessible et adapté aux réalités des travailleurs et travailleuses», dit Pierre Céré, porte-parole du CNC.

«L’élargissement de la couverture de l’assurance-emploi est non seulement souhaitable, mais nécessaire, notamment pour les travailleurs et travailleuses autonomes et ceux et celles à temps partiel. C’est la priorité du mouvement des chômeurs et chômeuses.»

Selon Marielle Hossack, attachée de presse de Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’oeuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, le fédéral continue de travailler sur des solutions.

«Cette pandémie a montré que le Canada a besoin d’un régime d’assurance-emploi adapté au 21e siècle, y compris pour les travailleurs autonomes et les personnes qui travaillent dans l’économie à la demande. Nous allons travailler de concert avec les Canadiens afin que tous changements reflètent les besoins et les réalités auxquelles sont confrontés les travailleurs canadiens aujourd’hui et à l’avenir.»