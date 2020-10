Les travailleuses de soins communautaires sont sous-payées, selon un rapport

Un rapport de la Coalition pour l’équité salariale avance que les travailleuses de soins communautaires, qui offrent entre autres des soins à domicile, sont sous-payées par rapport à des emplois équivalents à prédominance masculine.

Quatre emplois dans le secteur des soins communautaire ont été comparés aux emplois de préposé à l’entretien et de contremaître selon une méthode se rapprochant à celle utilisée par le Québec dans le cadre de sa Loi sur l’équité salariale.

Ces postes ont été évalués selon les qualifications requises, les responsabilités, l’effort requis et les conditions de travail.

Les emplois visés par l’étude – travailleuses de soutien à domicile, intervenantes d’urgence et fournisseuses de services directs dans les résidences communautaires pour adultes et pour enfants – sont tous des emplois à prédominance féminine.

La Coalition pour l’équité salariale conclut qu’il y a un gros écart à combler pour atteindre l’équité salariale dans ces postes, et recommande des augmentations de salaire horaire allant de 6,67$ à 10,73$.

Les auteures du rapport concluent que les salaires actuels dans ces postes n’équivalent pas à la valeur du travail accompli.

Au Nouveau-Brunswick, la loi de 2009 sur l’équité salariale s’applique au secteur public, mais pas aux soins communautaires. Ces services sont offerts par le secteur privé par des organismes à but non lucratif et des entreprises.

«La main-d’œuvre à prédominance féminine du secteur des soins communautaires a depuis trop longtemps été sous-valorisée et sous-payée. C’est injuste pour ces personnes. De plus, cela entraîne d’importants problèmes de recrutement et de rétention de personnel qualifié», note-t-on dans le rapport.

La Coalition pour l’équité salariale recommande la mise en place d’un plan gouvernemental pour atteindre l’équité dans le secteur des soins communautaires, y compris ceux qui n’ont pas été évalués par l’étude. Cela comprendrait des investissements publics accrus dans les salaires jusqu’à l’atteinte de l’équité.

Le groupe réclame aussi que le gouvernement provincial vise à maintenir l’équité salariale dans ce secteur à tous les cinq ans, et qu’il instaure une loi pour la maintenir dans l’ensemble du secteur privé.