Moncton: le défilé du Père Noël annulé

Il n’y aura pas de défilé du Père Noël dans le Grand Moncton cette année.

Les organisateurs de l’événement annuel en ont fait l’annonce, mercredi matin, dans un communiqué de presse.

L’annulation est bien entendue liée aux préoccupations liées à la COVID-19.

Il y a quelques semaines, les organisateurs de l’événement avaient déjà annoncé que le défilé ne se déroulerait pas sous sa forme traditionnelle cette année.

Selon le comité, «les nouveaux plans pour un défilé stationnaire n’ont pas pu apaiser les inquiétudes des bénévoles qui seraient sur les chars».

«En fin de compte, la pandémie et les préoccupations envers la santé publique étaient trop importants, indiqué le président de la parade, Alex Morton. C’est décevant, mais nous devons tous faire notre part pour assurer la sécurité de notre communauté et pour arrêter la propagation de la COVID-19. Nous nous concentrons maintenant sur la planification de la parade de 2021, dans l’espoir que les progrès réalisés dans la lutte contre cette pandémie permettront au plus grand défilé du Père Noël du Canada atlantique de reprendre son cours dans notre rue principale».