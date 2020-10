Pornographie juvénile: d’autres accusations possibles contre un coach de basketball

Shawn Curtis Nickerson, un entraîneur de basketball bénévole âgé de 32 ans de Riverview, est accusé d’avoir produit de la pornographie juvénile. Il pourrait bientôt faire face à d’autres accusations.

L’accusé, qui a comparu par vidéoconférence, a temporairement renoncé à sa libération sous caution en Cour provinciale, mercredi, à Moncton.

L’avocate de service pour la défense s’est chargée d’expliquer au juge que l’homme entend se trouver un avocat. Le juge a ajourné son audience, et M. Nickerson comparaîtra à nouveau le 3 novembre.

Shawn Nickerson n’a presque rien dit pendant sa comparution. Le visage collé à un combiné de téléphone et vêtu d’une tenue orange de détenu, l’homme a simplement confirmé au juge qu’il se portait bien.

La procureure Malika Levesque, qui s’était opposée à la libération sous caution de l’accusé lundi, a affirmé au juge Luc J. Labonté que de «nouvelles informations» seraient déposées par la Couronne le 3 novembre.

Cela signifie qu’il pourrait y avoir de nouvelles accusations ou que l’accusation qui pèse contre lui pourrait être modifiée.

Cette accusation, pour l’instant, est d’avoir produit de la pornographie juvénile dans les environs de Riverview entre le 15 décembre 2018 et le 11 janvier 2020.

Une fiche de renseignements remplie par un policier indique qu’il y aurait au moins une victime présumée, et que cette personne serait connue de l’accusé.

Selon le Code criminel du Canada, toute personne trouvée coupable d’avoir produit, imprimé, publié ou possédé en vue de publier de la pornographie juvénile est passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans, la peine minimale étant d’un an.

À la demande de Me Levesque, le juge a imposé un interdit de publication sur le nom et l’identité des victimes ou plaignants dans cette affaire, compte tenu de leur âge et de la nature du crime allégué.

Hans Ouellette, porte-parole de la GRC du N.-B., n’a voulu révéler aucun détail quant au nombre de personnes identifiées comme victimes potentielles lundi puisque l’enquête est toujours en cours. Il rappelle simplement que toute personne ayant été victime d’un crime devrait contacter la police.

L’Acadie Nouvelle a également posé des questions à Basketball NB quant au rôle de Shawn Nickerson en tant qu’entraîneur bénévole. Carolyn Peppin, directrice de Basketball NB, a aussi refusé de commenter à cause de l’enquête en cours.

Selon le Times & Transcript, une lettre du District scolaire anglophone Sud envoyée à des parents mentionne que le coach de basketball aurait oeuvré de façon bénévole dans plusieurs écoles du N.-B. et que le district collabore avec la GRC dans l’enquête.

La page Facebook de l’accusé est en effet remplie de photos de jeunes équipes de basketball, vraisemblablement issues de plusieurs écoles différentes, flanquées de l’entraîneur Shawn Nickerson.

L’homme a été arrêté par la GRC le 25 octobre dans une maison de la promenade Aberdeen, à Riverview. Les policiers y ont saisi divers appareils électroniques.