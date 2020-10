Révision de la loi sur les langues officielles: un processus qui sème l’inquiétude

La lenteur du gouvernement provincial à entamer la révision obligatoire de la Loi sur les langues officielles inquiète l’opposition et la société civile.

Le gouvernement du premier ministre Blaine Higgs n’a toujours pas annoncé quand commencera la révision de la Loi sur les langues officielles.

D’après l’échéancier prévu dans la législation, cette révision doit se terminer au plus tard le 31 décembre 2021 ou dans à peine plus de 13 mois.

La dernière fois que cette loi a été révisée, il a dix ans, l’exercice avait duré 24 mois. Pour certains, le gouvernement progressiste-conservateur est en train de se traîner les pieds.

«C’est totalement déplorable», déclare le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), Alexandre Cédric Doucet, au sujet de ce retard apparent.

«Il y a un manque de leadership total en matière de langues officielles au Nouveau-Brunswick.»

Le premier ministre Blaine Higgs, qui est le ministre responsable de la Loi sur les langues officielles, n’était pas disponible ces jours-ci pour répondre à nos questions.

Un porte-parole nous a cependant fait parvenir une brève déclaration en son nom indiquant que le processus de révision serait annoncé «avant la fin du mois de décembre».

Selon Alexandre Cédric Doucet, le gouvernement aurait l’intention de poser les balises de la révision dans le discours du Trône qui sera présenté par la lieutenante-gouverneure Brenda Murphy le 17 novembre.

Pour le moment, les intentions du premier ministre en ce qui concerne la Loi sur les langues officielles sont complètement inconnues, note le président de la SANB.

«C’est un peu inquiétant parce que nous n’avons aucune idée de la vision des langues officielles du Parti progressiste-conservateur présentement.»

M. Doucet souhaite que le gouvernement crée un comité permanent sur les langues officielles à l’Assemblée législative qui serait notamment chargé de décider des paramètres de la révision.

Les travaux du comité devraient être transparents et ratisser le plus large possible en matière de consultation, avance-t-il.

En 2011, le comité spécial chargé de la révision de la loi sur les langues officielles avait choisi de tenir ses audiences à huis clos pour éviter ce que la présidente du comité avait appelé un «spectacle médiatique».

Le comité a fini par faire 42 recommandations au gouvernement de David Alward qui s’en est inspiré en partie pour modifier la loi en 2013.

La SANB a bien l’intention de présenter ses propres idées lors de l’examen de loi. Selon son président, il faudrait notamment renforcer le rôle de la commissaire aux langues officielles et s’attaquer à la bilinguisation des foyers de soins francophones.

Alexandre Cédric Doucet souhaite aussi que la loi ait plus de mordant en ce qui concerne les associations professionnelles.

Avec à peine plus de 13 mois avant l’échéancier fixé, Fredericton devra mettre les bouchées doubles pour réussir cet exercice, selon M. Doucet.

«Si le gouvernement veut avoir une consultation en bonne et due forme et de manière très large, le temps sera restreint», affirme-t-il.

Le porte-parole de l’opposition officielle en matière de langues officielles, le libéral Benoît Bourque, dénonce lui aussi la lenteur du gouvernement Higgs.

«On a raison de s’inquiéter parce que ça donne l’impression que le gouvernement cherche à se dérober de ses responsabilités ou n’accorde pas à ce dossier l’importance qu’il mérite. C’est aussi simple que ça», avance le député de Kent-Sud.

Si la pandémie de COVID-19 peut expliquer en partie la situation, c’est aussi une raison de plus pour prendre la révision au sérieux, suggère M. Bourque.

«La pandémie a été le lieu de multiples infractions à la Loi sur les langues officielles, notamment par des conférences de presse du premier ministre sans porte-parole francophone», souligne-t-il.