Saisie de drogue à Dieppe: un homme arrêté

Un homme âgé de 39 ans de Dieppe a été arrêté à la suite d’une saisie de drogue.

Le vendredi 23 octobre, vers 14 h 30, des agents de la GRC ont arrêté un homme sur la promenade Elmwood, à Moncton, dans le cadre d’une enquête ayant commencé au début du mois.

Simultanément, les policiers ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence de la rue Orléans, à Dieppe.

Les policiers ont saisi ce qui serait de la méthamphétamine en cristaux et de la cocaïne, ainsi que des comprimés non identifiés et une somme d’argent liquide.

L’homme a été libéré, mais il devra comparaître en cour provinciale à Moncton en février.