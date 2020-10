Trouver un emploi malgré des limitations ou un handicap, c’est possible

Un handicap quelconque ne devrait pas être un obstacle à un emploi et pourtant, certains préjugés persistent. Le 4e Salon de l’emploi pour les personnes ayant des limitations de la Péninsule acadienne vise à permettre aux employeurs de faire connaissance avec un bassin de travailleurs avec plein de potentiel.

L’événement, organisé par Vie Autonome Péninsule acadienne, a lieu le 29 octobre à compter de 13h au Centre communautaire d’Inkerman.

Autrefois connu sous le nom du Salon de l’emploi pour les personnes ayant un handicap, Vie Autonome Péninsule acadienne souhaite changer les perceptions. C’est la raison pour laquelle l’organisme préfère maintenant parler d’une limitation.

«Quand on parle d’une limitation, il y a beaucoup de gens qui vivent des obstacles dans leur quotidien. Nous sommes là pour les accommoder et leur donner de l’aide pour aider ces gens à passer par-dessus. Le salon permet de faire du jumelage entre les employeurs et les employés potentiels. On sensibilise les employeurs à ne pas s’en tenir aux limitations, mais plutôt des qualités et des compétences pour accomplir le travail en question», dit Annie Chiasson, directrice générale de VAPA.

Plusieurs entreprises de la Péninsule acadienne seront présentes, promet Mme Chiasson. Plusieurs chaînes connues, comme l’Atlantic Superstore, le Pizza Delight et le Tim Hortons seraient à la recherche de personnel.

VAPA peut aussi jouer le rôle d’intermédiaire pour tenter d’accommoder un individu dans son nouveau milieu de travail.

«Par exemple, si une personne fait de l’arthrite et c’est un travail de bureau, on peut aider à trouver des accessoires ergonomiques et de faire rentrer un ergothérapeute pour faire une évaluation de l’espace de travail.»

La pandémie de la COVID-19 a bien changé la donne dans le milieu du travail. Si le télétravail est monté en flèche depuis mars pour certains, plusieurs commerces au détail recherchent de la main-d’œuvre pour les aider à répondre aux exigences de la santé publique.

«La pandémie complique les choses pour bien du monde. Plusieurs employeurs disent manquer de travailleurs. Il existe de bons employés potentiels. Du monde ponctuel qui veut travailler. Nous disons de leur donner une chance.»

D’ailleurs, en raison de la pandémie, VAPA s’est posé la question à savoir s’il serait même une bonne idée d’organiser un salon de l’emploi. En fin de compte, la réponse a été oui. Toutes les consignes de la Santé publique seront respectées à l’événement.

«Finalement, on s’est dit qu’il faut le faire, parce que quand on cherche un emploi, le contact humain est important. L’employeur peut voir l’employeur potentiel. Les besoins sont criants. Beaucoup d’entreprises manquent de personnel, donc c’est le moment idéal.»