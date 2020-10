Crise à l’Université d’Ottawa: la liberté académique réaffirmée à l’Université de Moncton

Dans le sillage de la controverse autour du «mot en N» qui agite le monde universitaire, le recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton et le président de l’Association des bibliothécaires, professeures et professeurs de l’Université de Moncton (ABPPUM) prennent position à leur tour. Ils défendent la liberté universitaire comme droit fondamental, mais appellent à la concilier avec les sensibilités à l’égard des groupes marginalisés.

Le débat fait rage depuis plusieurs jours, notamment au Québec, depuis la suspension de Verushka Lieutenant-Duval, une chargée de cours à l’Université d’Ottawa.

La professeure avait utilisé le mot en N dans un de ses cours, dans un contexte pédagogique, pour expliquer aux étudiants comment des militants afro-américains des années 1960 s’étaient réappropriés cette insulte raciale pour leurs revendications sociales en la transformant en un terme identitaire fort.

La professeure a immédiatement été accusée de racisme par certains de ses étudiants et la controverse a enflé sur les réseaux sociaux. Suite à des plaintes, le doyen de la faculté des arts a décidé de suspendre la professeure, sans lui donner la possibilité de donner sa version.

Certains collègues ont dénoncé un climat d’intimidation et pointent du doigt une dérive, estimant que la gestion de l’affaire porte atteinte à liberté universitaire, à l’équité procédurale et qu’aucun mot ne peut être interdit d’emblée dans un cadre pédagogique s’il n’est pas utilisé pour blesser.

Pour d’autres, le mot n’a pas sa place dans le vocabulaire des personnes blanches, peu importe le contexte de son emploi, car il est porteur d’un passé d’oppression et perpétue une violence raciale.

L’affaire avait jusqu’ici fait peu de vague en Acadie. Mercredi, le nouveau recteur Dr Denis Prud’homme et Mathieu Lang, président de l’ABPPUM ont toutefois publié une déclaration commune. Ensemble, ils soulignent que «la liberté universitaire constitue un droit fondamental sur lequel l’Université de Moncton et ses associations se sont entendues peu de temps après la fondation de l’établissement.»

Ils jugent cette liberté «fondamentale à l’avancement du savoir». «Dans ce contexte, elles reconnaissent ce droit et les responsabilités qui en découlent et s’engagent à n’exercer aucune pression ou censure institutionnelle portant atteinte à l’exercice de ce droit auprès du personnel académique», écrivent-ils.

À aucun moment, ils ne nomment le mot controversé, au centre du débat actuel. Les deux signataires nuancent cependant leur propos, en mentionnant que la liberté universitaire est «balisée par le regard critique qui doit l’accompagner»

«Le temps est venu pour les milieux universitaires et pour l’Université de Moncton de concilier le principe de la liberté universitaire avec les sensibilités à l’égard des groupes marginalisés et des changements sociaux. Nous sommes d’avis qu’il faut engager une discussion libre, ouverte, respectueuse et pluraliste très prochainement sur le sens des principes fondamentaux comme la liberté universitaire et la collégialité, tout en respectant la dignité des personnes», notent MM. Lang et Prud’homme.

«Nous reconnaissons que la voix des groupes marginalisés est trop souvent ignorée et que ces voix doivent être incluses dans tout espace de discussion et de réflexion. Le milieu universitaire offre un espace pour faire entendre ces voix puisqu’il fonctionne selon le principe de la collégialité.»

Un autre regard

Le professeur de sociologie à l’Université de Moncton, Leyla Sall.- Archives

Comme dans les autres universités, le corps professoral ne s’exprime pas d’une seule voix sur ce sujet très sensible.

Le professeur en sociologie Leyla Sall constate que les deux signataires de la déclaration «marchent sur des oeufs». «On dit qu’il faut respecter la liberté académique mais en même temps ménager les sensibilités, qu’il faut en quelque sorte ménager la chèvre et le chou», observe-t-il. Selon lui, il conviendrait de «balayer certains mots qui toucheraient certains», car la nécessité de «préserver la relation pédagogique», soutient-il, prime sur la libre de parole.

«En tant que Noir, universitaire, sociologue, je me demande si en privilégiant la liberté d’expression au sein de l’université, on ne menace pas la relation pédagogique. (…) Le professeur est censé transmettre des connaissances dans une relation d’écoute et de confiance. Il doit essayer de faire en sorte que cette interaction se déroule de la manière la plus normale possible», exprime le professeur.

«Les étudiants qui contestent vivent des discriminations ou des situations d’inégalités assez douloureuses. Ils ne veulent plus entendre ce mot-là au XXIe siècle, parce que, pour eux, ça évoque un passé douloureux et des expériences quotidiennes douloureuses. Si ça fait en sorte que la relation pédagogique devient explosive, est-ce que ça vaut la peine de l’utiliser?»

Leyla Sall suggère plutôt d’employer des moyens détournés pour éviter de nommer le mot qui fâche. «Dans ma classe, je ne dirais pas le mot en N et ça ne m’empêche pas de contextualiser. En général, les gens comprennent de quoi il s’agit. On peut aussi prendre des précautions et dire ‘’le mot est tellement dégoûtant que je ne le dirai pas, parce que c’est un mot qui blesse’’, puis l’écrire au tableau et expliquer par exemple que j’utiliserai plutôt le mot ‘’noir’’ pour le désigner.»

Pour autant, le sociologue juge que la direction de l’Université d’Ottawa a réagi trop rapidement en suspendant la chargée de cours. «Je trouve que la professeure était de bonne foi. Elle a expliqué le contexte dans lequel le mot a été utilisé, elle s’est excusée», admet-il. M. Sall affirme lui aussi la nécessité de dialoguer sur de tels sujets pour établir des relations de confiance dans le milieu universitaire. «La vie sociale repose sur des évitements et des non-dits pour préserver la paix sociale», croit-il. «Les sensibilités sont de plus en plus exacerbées, à fleur de peau et les réseaux sociaux n’arrangent rien. Les gens sont de plus en plus sensibles au symbolique.»