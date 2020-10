L’aéroport de Bathurst forcé d’acheter de l’équipement «assez dispendieux» pour affronter l’hiver

Même s’il y a fort à parier que les vols commerciaux ne reprendront pas cet hiver à l’aéroport de Bathurst, les activités pourront se dérouler dans un semblant de normalité à cet endroit durant la saison froide.

La direction de l’aéroport a confirmé à l’Acadie Nouvelle en être venu à une entente avec le transporteur aérien Jazz Aviation afin d’acquérir de l’équipement pour le dégivrage des avions.

L’entreprise aérienne avait rapatrié au cours des derniers mois l’ensemble de son équipement se trouvant à l’aéroport de Bathurst après la fin en juin dernier de ses liaisons quotidiennes à destination de Montréal en raison de la pandémie de COVID-19.

Le montant de la transaction n’a pas été révélé, celle-ci n’ayant pas encore été entièrement complétée.

«Je peux simplement affirmer que c’est de l’équipement qui est assez dispendieux. Nous espérons une aide fédérale parce que chaque dollar qui est dépensé réduit la durée de vie de l’aéroport», a affirmé Jamie DeGrace, le PDG de l’aéroport de Bathurst.

La direction de l’aéroport a également tenu mercredi une rencontre de travail avec ses employés en prévision de l’arrivée imminente de la saison hivernale.

«Il y a 1700 mètres en piste d’atterrissage, plus d’une centaine de lumières et un imposant stationnement pour voitures qui doivent être dégagés de la neige et de la glace en tout temps, ça demande une bonne dose de préparation», a illustré M. DeGrace.

Survivre grâce aux avions-cargos?

À défaut de la présence d’un transporteur aérien et de vols commerciaux sur une base quotidienne, la direction de l’aéroport de Bathurst entend miser les avions-cargos afin d’assurer sa viabilité à court et moyen terme.

Ces avions destinés à transporter du matériel ou des marchandises pourraient éventuellement permettre à des entreprises du Nouveau-Brunswick d’acheminer leurs produits à l’étranger à partir de l’aéroport de Bathurst.

«Les achats en ligne sont plus nombreux avec la COVID-19, des entreprises d’ici pourraient aussi être tentées de se procurer de l’équipement ou de la marchandise qui leur serait acheminée par avion-cargo», a expliqué Jamie DeGrace.

Les discussions avec divers transporteurs aériens visant une reprise des vols commerciaux se poursuivent tout de même a également confié le PDG de l’aéroport de Bathurst.

«Les discussions vont bon train, mais il faut toutefois comprendre qu’avec la 2e vague de COVID-19 et la quarantaine obligatoire après un voyage à l’extérieur, ramener un nouveau transporteur aérien à Bathurst représente tout un défi.»