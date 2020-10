Novembre s’annonce anormalement chaud

Contrairement aux dernières journées d’octobre qui laissent entrevoir l’arrivée imminente de l’hiver, novembre sera marqué par un long chapitre de températures plus douces que les normales.

Dans le cadre de son aperçu météorologique de novembre, MétéoMédia dit s’attendre à un réchauffement des températures dans la province.

Après la neige et des températures près du point de congélation en plein jour dans le Nord, une poussée d’air plus doux en provenance du sud des États-Unis devrait apporter du temps aussi agréable qu’inattendu.

«Ça sera un peu froid en milieu de semaine prochaine, mais les températures vont grimper dès jeudi et se situer au-dessus des normales pour une bonne partie du mois. On parle d’une belle période de douceur qui pourrait durer longtemps», a indiqué André Monette, chef météorologue à MétéoMédia.

«Ça met une pause sur la fraîcheur des derniers jours et limite grandement les possibilités de voir des chutes de neige en novembre.»

Si ces prévisions s’avèrent exactes, novembre 2020 sera bien différent du même mois lors des années précédentes où un froid parfois mordant avait régné sur une portion du Nouveau-Brunswick.

À titre d’exemple, le mercure à Edmundston avait chuté jusqu’à -23°C à la mi-novembre l’an dernier, du rarement vu pour cette période de l’année.

Cette année, le mercure pourrait approcher 15°C à quelques occasions dans les régions de Moncton et de Fredericton, selon MétéoMédia.

Ailleurs en province, le mercure devrait se situer aux alentours 10°C à quelques reprises d’ici la fin du mois.

«Il n’y aura peut-être pas des records de chaleur de fracassés pendant le mois, mais on pourrait s’en approcher. Ce qui semble certain, c’est que les températures seront confortables et nettement au-dessus des normales saisonnières. Ce pourrait être exceptionnel», a avancé André Monette.

Fait rarissime, le mercure pourrait ne jamais descendre sous le point de congélation dans certaines régions du sud.

MétéoMédia s’attend toutefois à un retour aux normales de saison à la fin du mois.