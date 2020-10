Quatre nouveaux cas, «bientôt des bonnes nouvelles» pour le Restigouche

Quatre nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés au Nouveau-Brunswick, jeudi.

Une personne dans la soixantaine dans la zone 1 (Sud-Est);

Une personne dans la cinquantaine dans la zone 5 (Restigouche)

Deux personnes dans la soixantaine dans la zone 5 (Restigouche)

La médecin-hygiéniste en chef de la province, Dre Jennifer Russell, prévoit de «bonnes nouvelles» dans les prochaines semaines pour la zone 5 qui demeure en phase orange pour le moment. Elle a effectué une visite dans cette région en fin de semaine dernière et s’est dite impressionnée par la discipline affichée par les citoyens pour ralentir la pandémie. «Nous réalisons des progrès là-bas. Nous sommes sur la bonne voie, mais on est pas encore sorti de l’auberge», a-t-elle indiqué.

Par ailleurs, la Santé publique annonce une éclosion à la résidence Quatre saisons de Balmoral. Un cas a été détecté dans ce foyer de soins spéciaux bilingue de 30 lits. Tous les résidents et le personnel seront testés jeudi, a affirmé Dre Russell.

Le nombre cas actifs continue de diminuer dans la province. Il y en a 44, dont 31 dans la zone 5. Quatre malades sont hospitalisées, mais personne n’est aux soins intensifs. Il y a eu 341 cas dans la province depuis le printemps et six décès.

Nouvelle règle pour certains travailleurs

Nouvelle quarantaine «modifiée» pour les Néo-Brunswickois qui travaillent à l’extérieur de la province. Ils devront dorénavant s’isoler à la maison, sauf pour obtenir des biens et services essentiels – y compris les nécessités de la vie ainsi que les services de soutien, les soins de santé, les biens et services requis pour le travail, les services bancaires et financiers, le transport, les services de garderies, les soins aux animaux, ainsi que les visites au salon funéraire ou les funérailles d’un membre de leur famille immédiate. Ces travailleurs pourront cependant se faire tester s’ils souhaitent mettre fin à leur quarantaine avant 14jours.

Cette modification ne s’applique pas aux camionneurs, aux travailleurs qui font quotidiennement la navette à l’extérieur de la province ou aux travailleurs qui entrent au Nouveau-Brunswick selon un plan approuvé par Travail sécuritaire NB.

Ceux qui font du fly-in fly-out dans l’Ouest devront se soumettre à cette nouvelle directive.

Par exemple, un travailleur qui est revenu dans la province et qui prévoit y demeurer pendant trois semaines avant de quitter de nouveau devra se soumettre à un auto-isolement modifié, à moins de subir un test de dépistage volontaire trois fois, soit aux environs des jours 0-2, 5-7 et 10-12. Si le résultat du premier test est négatif, la personne est libérée de l’auto-isolement modifié jusqu’à son prochain test. Si, après le troisième test, la personne n’a pas de symptômes et que le résultat demeure négatif, elle ne serait plus sujette à l’auto-isolement modifié après le 10e jour. Les personnes devront continuer à porter un masque en public et suivre les directives de la Santé publique.