Gilles Lanteigne quitte Vitalité avec le sentiment du devoir accompli

Le gouvernement aurait bien aimé le garder en place encore quelques mois, surtout en pleine période de pandémie, mais l’heure de la retraite a sonné. Vendredi, le président-directeur général du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne, rendra les clés de son bureau.

Il ne lui reste que quelques heures seulement à écouler à la barre du réseau de santé francophone. Quelques heures à peine d’un mandat qui aura duré un peu plus de cinq années, mandat qu’il a d’ailleurs accepté de prolonger à la demande du gouvernement provincial, le temps de lui trouver un remplaçant.

Gilles Lanteigne a été nommé à l’été 2015. Il succédait alors à Jean Castonguay qui assurait l’intérim depuis le congédiement de Rino Volpé. D’ailleurs, fait à souligner, M. Lanteigne est le premier PDG à s’être rendu jusqu’au terme de son mandat depuis la création du réseau en 2008.

Ces cinq dernières années n’auront pas été de tout repos pour le PDG alors qu’à l’instar d’un peu partout au pays, le réseau a dû composer avec la dure réalité du manque de personnel.

«Le Réseau de santé Vitalité c’est un bijou et ce fut pour moi un privilège d’avoir pu y contribuer. On a des gens extraordinaires qui travaillent dans cette organisation», a confié le principal intéressé au journal la veille de son départ.

En dépit des défis rencontrés, celui-ci croit avoir contribué à faire cheminer le réseau dans la bonne direction au cours des cinq dernières années. «On a appris à travailler tous ensemble, à cesser de le faire en silo, chacun de son côté. La pandémie actuelle, aussi malheureuse soit-elle, a donné une occasion extraordinaire à notre réseau de montrer ce potentiel de collaboration», indique le PDG.

Le PDG «mal-aimé»

Le règne de M. Lanteigne à la barre de Vitalité est toutefois loin de faire l’unanimité. Au cours de son mandat, plusieurs l’ont pris en grippe, certain même avec passion. Son congédiement fut exigé à plus d’une reprise. Questionné à ce sujet, le PDG dit être bien au fait que sa cote de popularité est variable en Acadie.

«Les attaques à mon égard ont été nombreuses. En fait, je me suis probablement fait critiquer plus souvent que le réseau lui-même. Et je comprends jusqu’à un certain point, car les gens qui se sentaient menacés, ils croyaient qu’on s’en prenaient à eux alors que ce n’était pas du tout l’objectif. Il y a des gens, des groupes, que nous n’avons pas réussi à convaincre que nos options étaient les meilleures, et c’est normal», soutient le PDG.

S’il accepte la critique, il estime qu’on devrait au même titre souligner les bons coups réalisés. «Est-ce que l’on peut faire mieux? Tout à fait! Il y a toujours place à amélioration», lance-t-il.

«Les choses évoluent très vite en santé, elles sont continuellement en changement. Malheureusement, il y a des gens qui sont réfractaires aux changements et qui ne font que regarder ce qui va un peu moins bien au lieu des nombreux progrès. Mais ce que je peux dire, c’est qu’il y a eu des projets majeurs et structurants dans chacun de nos établissements», indique M. Lanteigne.

Réforme

Pour ce dernier, ce qui a manqué au cours de son mandat c’est la volonté politique d’y aller avec une réforme en profondeur du domaine de la santé. Cette réforme, il la souhaite à son successeur.

«On voit qu’en ce moment, il y a peut-être un peu plus d’appétit de la part du gouvernement de réformer certaines choses, on le voit avec l’éducation et le monde municipal. Je souhaite que ça arrive aussi en santé, car nous avons besoin d’une réforme. On ne doit pas avoir peur de débattre d’idées, de remettre en question certaines pratiques, de prendre nos distances des anciens modèles de livraisons des services de soins de santé», dit-il.

À ce sujet il cite en tête de liste les services à domicile. Selon lui, il faut absolument en faire davantage pour aider les gens à la maison plutôt que de les garder à l’hôpital.

«Les besoins changent alors que la population a beaucoup vieilli. La conséquence c’est que l’actuel modèle de livraison de services de soins n’est plus adéquat. Nos hôpitaux sont congestionnés par certaines catégories de patients qui seraient mieux ailleurs, et cela surcharge les urgences. C’est tout un système qui doit être revu et amélioré, et moi je crois que ça passe en bonne partie par le service à domicile», dit-il.

Remplaçant?

Avec le départ de M. Lanteigne, la question qui se pose maintenant c’est qui occupera ce poste à compter de lundi prochain.

Questionné à ce sujet jeudi lors de son point de presse sur la COVID-19, le Premier ministre, Blaine Higgs, n’avait pas de nom à fournir quant à l’éventuel successeur. Il a insisté sur le fait qu’une annonce en ce sens était imminente.

«Je souhaite une bonne retraite à M. Lanteigne. Il a bien servi notre province au cours de son mandat et le réseau se porte bien. Nous allons annoncer son remplaçant dans les prochains jours», a souligné le premier ministre.