Pandémie: les banques alimentaires maintiennent le cap

Bien que les banques alimentaires aient été désignées un service essentiel au début de la pandémie en mars, la crise sanitaire a posé de grands défis à ces organismes. Sept mois plus tard, comment se portent-elles? L’Acadie Nouvelle s’est intéressée à la situation de la Péninsule acadienne.

Pour un jeudi après-midi de la fin octobre, la banque vestimentaire d’Ami Soleil, à Bertrand, est plutôt occupée. C’est une bonne chose, car c’est grâce aux revenus de cette friperie que l’organisme réussit à financer sa banque alimentaire desservant la région du Grand Caraquet.

En raison du nouveau coronavirus, les mesures imposées par le gouvernement ont obligé la petite boutique à fermer ses portes pendant environ trois mois.

«Notre principale source de revenus étant la friperie, tout ce qu’on vend nous permet d’acheter de la nourriture pour les gens dans le besoin. Puisque nous étions fermés, il y a eu un manque à gagner de ce côté-là», explique René Pinet, responsable d’Ami Soleil, qui en temps normal distribue 90 à 100 boîtes par mois.

La banque vestimentaire et alimentaire Secours amitié, à Lamèque, a aussi vécu une problématique semblable.

«Nous avons dû fermer les portes de notre friperie pendant trois mois. Ça veut dire des moments difficiles», dit la responsable Annette Comeau.

Comme à Bertrand, la banque vestimentaire a depuis rouvert ses portes, mais seulement pour quatre heures par jour, au lieu de huit.

«Comme c’est ouvert à mi-temps, ça veut dire que les revenus sont moindres. On réussit quand même à tenir le cap et à donner de la nourriture aux plus démunis. Il y a des gens qui vivent une grande insécurité. Ils ont perdu leur emploi et tout ça.»

Hausse de la demande

À Lamèque et à Caraquet, la pandémie a entraîné une augmentation de la demande, particulièrement au printemps.

«Depuis mars, on a augmenté le nombre de boîtes qu’on donne. Heureusement, nous avons pu établir un partenariat avec le district scolaire et la Fondation des petits déjeuners de la Péninsule acadienne. Les enfants qui recevaient normalement un déjeuner à l’école se trouvaient soudainement à la maison. Pour les familles plus démunies, il peut être plus difficile de subvenir aux besoins des enfants. C’était une initiative assez extraordinaire à mon avis», dit Annette Comeau.

Toutes les banques alimentaires de la Péninsule acadienne (Bertrand, Tracadie, Lamèque et Néguac), de même que les autres banques alimentaires du Nouveau-Brunswick ont pu heureusement profiter d’un soutien important de Food Dépôt Alimentaire Moncton, qui a eu la responsabilité de gérer des dons de 1 million $ offert par J.D. Irving et les Aliments McCain pour soutenir les quelque 60 banques alimentaires de la province.

«S’il y a quelque chose qui nous rassure, c’est que nous n’avons pas été obligés de refuser quiconque. Avec l’aide de Food Dépôt Alimentaire ainsi que d’autres organismes et individus, nous arrivons à répondre à la demande et nos bénévoles sont toujours très présents», raconte René Pinet, qui s’attend à une nouvelle augmentation au cours des prochains mois.

«On peut seulement espérer que l’augmentation pourra continuer d’être compensée par différentes contributions communautaires.»

L’organisme Au Rayon d’espoir, responsable de la banque alimentaire de Tracadie, se compte assez chanceux. Malgré la pandémie, la demande est demeurée relativement stable dans sa région. En septembre, la banque alimentaire a soutenu 136 familles, fait savoir Roger St-Pierre, directeur de l’organisme.

«C’est à peu près le même nombre que d’habitude à ce temps-ci de l’année.»

Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas préoccupé par la situation actuelle.

«Il y a toujours de l’incertitude. Nous avons réussi à emmagasiner de la nourriture pour les prochains mois. Mais si on réussissait à recevoir un don ou quoi que ce soit pour l’achat de viande, ça nous aiderait beaucoup.»